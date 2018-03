Acht HiFi-Kopfhörer im Test

© Archiv, H. Härle HiFi-Kopfhörer im Test

HiFi-Kopfhörer im Test

Es gab Zeiten (oft nachts), da saß man mit seinem Kopfhörer (oft ein schlichtes schwarzes Modell) vorwiegend in den eigenen vier Wänden und lauschte der Musik der HiFi-Anlage (oft, weil Eltern/ Partner/Nachbarn einem keine andere Wahl ließen).

Heute trägt man den Kopfhörer gerne wie ein Accessoire jederzeit mit sich herum. Dagegen ist rein gar nichts einzuwenden, im Gegenteil. Der boomende Kopfhörer-Markt beweist auch ärgsten Pessimisten, dass Musik und ihr Genuss nach wie vor eine große Rolle spielen. Wenn sich schon die mobilen Abspielgeräte immer ähnlicher werden, setzt man eben mit den Hörern eigene Akzente.

Diesem Trend folgt man bei den Herstellern konsequent: Fast alle in der Galerie gezeigten Hörer klingen auch an iPhone & Co. laut genug.

Bildergalerie Galerie HiFi-Kopfhörer-Galerie Acht Kopfhörer ab 100 Euro im Test In der Bildergalerie stellen wir HiFi-Kopfhörer vor, die Klangvergnügen nicht nur für zu Hause, sondern auch unterwegs an mobilen Playern bieten. Wir…

