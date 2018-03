Plattenspieler Acoustic Signature Barzetti, T+A G 1260 R Die Phonostufe von T+A Rack-Tipps

Plattenspieler Acoustic Signature Barzetti, T+A G 1260 R

Wer einen Plattenspieler kauft, will etwas Solides und Nachhaltiges. Schließlich müssen Vinyl-Fans nicht das nächste Upgrade eines Datenformats und somit einen eventuellen Player-Wechsel fürchten. Sie können vielmehr noch in Jahren mit ihrem mechanischen Schmuckstück Musik genießen.

Dass man für solche zeitbeständigen Modelle nicht die Welt ausgeben muss, beweisen hier zwei deutsche Firmen. Der Acoustic Signature Barzetti mit dem Tonarm ST 251 ist wie auch der T+A G 1260 R (beide kosten 2000 Euro) sehr solide gebaut. So erfreuen diese Geräte bestimmt über Jahre hinweg ihre Besitzer.

Fazit

In einer Welt, in der sich Formate immer schneller ändern, wirken solche Plattenspieler durch ihre Nachhaltigkeit wie ein Fels in der Brandung. So bietet sich der Barzetti ob seines stabilen Klangs einer Vielzahl von Abtastern und Tonarmen an, während der G 1260 R im Zusammenspiel mit dem Ortofon 2M Bronze für all jene ein überaus stimmiges Paket ist, die einfach nur Musik genießen wollen.

