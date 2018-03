© Archiv

Im Studio oder am PC sind die Boxen mit eingebauten Verstärkern nicht mehr wegzudenken. Das mag praktische Gründe haben - so kann man sie ohne weitere Geräte direkt an eine Workstation anschließen. Teufel bringt nun sogar ein Boxenset auf den Markt, das vom Laptop aus drahtlos angesteuert wird. Doch auch klangliche Gründe sprechen für Aktiv, und so legen immer mehr HiFi-Hersteller, die bisher dem passiven Konzept treu waren, eine entsprechende Boxenserie auf. Nach Dynaudio und Elac startet nun Günter Nubert seine Aktivboxen unter dem Namen NuPro - die neben Profis und Schreibtischhörern auch auf HiFiisten zielen.

Neues aus der Profi-Szene

Doch auch bei den Studio-Spezialisten tut sich was: ADAMs neue ARTist-Serie wird nun mit einem kleinen schreibtischtauglichen Monitor gestartet. ME Geithain dagegen widmet sich den Besitzern großer Hörräume. Backes & Müller wiederum, die Speerspitze des hochwertigen Aktiv-HiFi, geben den Start einer Zweitmarke namens KSD bekannt, die B&M-Technik bezahlbar machen soll. AUDIO wagt deshalb einen Überblick über die spannendsten Aktiv-Konzepte des Marktes. Wetten, dass Sie solche Boxen noch nicht kannten?

Fazit

Die Vielfalt an Aktivkonzepten und Anwendungen ist groß - und sie wird immer größer. Deshalb ein Wort zur Einstufung: Aufgrund ihrer Größe haben wir die Adam als Nahfelder betrachtet, Abacus und Nubert dagegen als Kompaktboxen. Das Canton-Set dürfte dagegen eher Spielpartner von Flat-TV und Co. werden und ist deshalb als Heimkino-Komplettanlage eingestuft. Achtung: Diese Punktzahlen sind nicht kompatibel! Herausragend ist beim Teufel das geniale Wireless-Konzept für Laptops. Doch bei Aktiv geht es nicht nur um Usability - die klanglichen Höhen, die insbesondere Nubert, Abacus, KSD und Geithain erreichen, sollten auch Audiophile aufhorchen lassen. Lange habe ich nicht so intensiv und fasziniert Musik genossen, ganz ohne an Endstufenauswahl, Kabelklang und Boxenplatzierung zu denken. Aktiv hören ist Musikhören ohne Stress - genau meine Philosophie.

