Im Oktober können wir uns wieder über viele Neuerscheinungen freuen. Neues von Arcade Fire, Tindersticks, The BossHoss und Korn steht in den Startlöchern.

Aber fangen wir mit einem der größten Musiker unserer Zeit an: Sir Paul McCartney - Ex-Beatle, Träger des Order Of The British Empire und der erfolgreichste Songschreiber aller Zeiten - meldet sich auf "New" mit neuem Material zurück. Material, wie McCartney zu erzählen weiß, das mit einer Vielzahl von Produzenten aufgenommen wurde und somit sehr unterschiedliche Sounds vereint. Viele der Songs, so McCartney, klängen vollkommen anders als alles, was man bisher von ihm gehört hat. Inwieweit diese Aussage zutrifft oder nur eine Werbemasche ist, kann ab dem 11. Oktober im Plattenladen des Vertrauens herausgefunden werden.

James Blunt "Moon Landing"Atlantic (Warner), VÖ: 18. Oktober

Eine weitere Neuheit im Oktober kommt von Pearl Jam, die nach wie vor die Grunge-Fahne hochhalten. Als Nachfolger ihres 2009er-Albums "Backspacer" erscheint am 11. Oktober das wiederum von Brendan O'Brien produzierte "Lightning Bolt". Die Vorab-Single "Mind Your Manners" lässt auf ein wunderbar dreckiges Album hoffen.

Und auch Motörhead - seit gefühlten 100, aber realistisch gesehen erst 38 Jahren im Geschäft - wollen es noch einmal wissen: Die Briten veröffentlichen am 18. Oktober mit "Aftershock" ihr 22. Studioalbum.

Weitere neue Alben kommen im Oktober von den Großstadt-Cowboys von The BossHoss, vom Schmusepop-Barden James Blunt, den Alternative-Rockern von Panic! At The Disco und den Punkvertretern von A.F.I.

