Amazon Alexa auf HTC U11 im Test

Der neueste Anbieter im Reigen der digitalen Assistenten ist Amazon Alexa, das vor allem bei den Echo-­Produkten des Shopping-­Giganten zum Einsatz kommt. HTC bringt mit dem U11 nun zum ersten Mal Amazons Sprachassis­tenten direkt auf ein Smartphone.

HTC Alexa schwächelt in der Praxis

Seit dem jüngsten Softwareupdate finden U11-­Nutzer das „HTC Alexa“-Icon auf dem Startscreen oder können die App aus Google Play laden. Für die Nutzung ist ein Ama­zon­-Konto Pflicht und es empfiehlt sich, auch die Amazon­ Alexa­-App zu laden.

Nur dort können einzelne Funktionen unter den Einstellungen, etwa der genutzte Musicplayer oder der Kalender, festgelegt und dann per Sprachsteue­rung genutzt werden. Zudem lässt sich dort auch die Einheit für die Temperatur ändern, denn bei der Wetter­auskunft im Test gab es die Infos nur in Grad Fahrenheit.



Auch sonst lief in der Praxis nicht alles rund. Bereits bei einfachen Fragen, etwa nach der Höhe des Ulmer Müns­ters oder des K2, bekam der Tester „Da bin ich mir leider nicht sicher“ oder Ähnliches zu hören, und das nicht nur bei diesen Beispielen.

Auch den Timer oder einen Alarm wollte Alexa nicht aktivieren. Das Erstellen von Einkaufs­listen, die Abfrage von Wetterinfo oder die Wiedergabe von Songs oder Interpreten auf Zuruf klappte dagegen problemlos. So richtig in Fahrt kommt HTC Alexa erst, wenn man „Skills“, spezifische Erweiterungen für Alexa, herun­terlädt. Out of the box sieht der Newcomer kein Land gegen Apple Siri und Google Assistant.

Fazit

Die Basisfunktionen von HTC Alexa fallen etwas mager aus. Erst über Skills erreicht Alexa ein Topniveau.



