Schalter vs. Speaker & Fazit

Schalter vs. Speaker

Und wie sieht es mit den Überlebenschancen des Schalters aus? Beim Funktionsumfang kann ein Schalter mit einem Sprachlautsprecher nicht mithalten. Der Lautsprecher steuert Licht, Rollläden, Heizung, Musik und zum Teil den Fernseher.

Ein vernetzter Schalter im Smart-Home ist im Idealfall dazu auch in der Lage, aber in eingeschränktem Maß. Über einen Schalter lässt sich nun mal kein Musikstück oder spontan eine individuelle Lichtfarbe auswählen. In puncto Bedienung könnte man sich auf ein Unentschieden einigen. Für die smarten Speaker spricht, dass sie sich im Gegensatz zu Schaltern von jeder Stelle eines Raums per Zuruf bedienen lassen.

Für den Schalter spricht, dass ihn wirklich jeder bedienen kann. Bei Sprachlautsprechern muss man heute häufig noch Befehle achtsam formulieren, damit das passiert, was man wünscht. Auch die Spracherkennung ist nicht perfekt.

Dazu kommt, dass es – vor allem bei Alexa – recht große Unterschiede gibt, wie gut Systeme in die Sprachassistenten integriert sind. Vom Preis nehmen sich ein smarter Mehrfach-Taster und die Mini-Versionen der Sprachlautsprecher wenig. In einem Punkt bleibt der Schalter aber unschlagbar: in der Zuverlässigkeit. Er funktioniert selbst, wenn das Internet ausfällt. Und das wird ihn für viele erst einmal nicht ersetzbar machen.

Anzeige

© Google Google Chromecast Audio versetzt Speaker in die Lage, Musik per Sprachbefehl an Google Home zu streamen.

Fazit

Für Amazon Echo spricht die größere Auswahl an Smart-Home-Produkten, für Google Home die bessere Spracherkennung. Die integrierten Sprachassistenten sind zwar noch nicht fertig entwickelt, bereichern aber bereits das Smart-Home ungemein.



Anzeige

Mehr zum Thema IP-Überwachungskamera Nest Cam Outdoor im Test Googles Smart-Home-System Nest umfasst neben Meldern und Türklingeln auch Kameras wie die Cam Outdoor. Lesen Sie den Test zur IP-Überwachungskamera.

IP-Überwachungskamera Netatmo Presence im Test Die Außenkamera Presence von Netatmo ist ein zuverlässiges Gerät. Lesen Sie hier den Test zur IP-Kamera. connect@home Interview zu Smart Home mit Martin Vesper, digitalSTROM Der CEO des Systemanbieters digitalSTROM Martin Vesper sieht die Zukunft im Smart Home in Bots, künstlicher Intelligenz und Robotik. Zum Interview.

Sprachsteuerung Lautsprecher mit Sprachassistenten: Nicht nur bei Google und… Sprachassistenten finden Sie nicht nur in den Lautsprechern von Google und Amazon. Auch diese Speaker können Sprachbefehle entgegennehmen. Smartes Licht Smart Home - Innovationen des vernetzen Lichts Vernetztes Licht zählt zu den Basics im Smart Home. Man könnte meinen, dass sich jenseits von Ein- und Ausschalten nicht viel tut. Doch weit gefehlt!