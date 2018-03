iPhone 8 vs. Galaxy S8: Apple und Samsung im Vergleich iPhone 8 vs. Galaxy S8: Ausstattung, Preis und Fazit

© Apple / Samsung / Montage: connect iPhone 8 vs. Galaxy S8: Wir vergleichen das neue Apple-Smartphone mit dem Samsung-Flaggschiff.

Das iPhone 8 hat nach langem Warten endlich sein Debüt gefeiert. In unserem connect Labortest muss sich das neue Apple-Smartphone zwar erst noch beweisen, wir werfen aber dennoch einen ersten Blick auf die technischen Daten und schauen uns an, was das Smartphone - eines von drei neuen Modellen von Apple - so drauf hat. Dafür lassen wir es im Vergleich gegen Samsungs Galaxy S8 antreten.

Größe

Ein Unterschied zwischen iPhone 8 und Galaxy S8, den man auf den ersten Blick erkennen kann, ist die Displaygröße der beiden Smartphones. Dabei hat das iPhone 8 mit seinen 4,7 Zoll und einer Bildschirmdiagonale von 11,94 cm den deutlich kleineren Screen, während es das Galaxy S8 sogar noch ohne seine Curved Edges auf 5,6 Zoll bringt.

Ganz genau misst das iPhone in der Länge 138,4 mm, in der Breite 67,3 mm und ist 7,3 mm dünn. Das Galaxy S8 ist mit 148,9 mm Länge und 68,1 mm Breite nur geringfügig größer, beide Smartphones dürften damit in etwa gleich gut in der Hand liegen. Dass das Display beim Galaxy S8 jedoch so viel größer ausfällt, liegt am schmalen Rand, der zu einem höheren Verhältnis von Display zu Gehäuse führt.

Wer bei seinem iPhone auch ein beinahe rahmenloses Display möchte, muss noch eine Weile auf das iPhone X warten. Hier hat Apple eine Designänderung vorgenommen und setzt auf ein vollflächiges Display, während sich das iPhone 8 und iPhone 8 Plus an den Vorgängermodellen orientieren. Was die Dicke angeht toppt das iPhone jedoch das S8. Das iPhone 8 ist mit seinen 7,3 mm etwas schlanker als das S8, welches es auf genau 8 mm Dicke schafft.

Kamera

In puncto Kamera-Ausstattung stehen sich beide Smartphones zumindest auf dem Papier in so gut wie in nichts nach. Sowohl iPhone 8 als auch Galaxy S8 bieten eine Kamera mit einer Auflösung von 12 Megapixeln, die Frontkameras unterscheiden sich kaum; hier bietet das iPhone 8 ordentliche 7 Megapixel Auflösung und das Galaxy S8 mit 8 Megapixeln geringfügig mehr.

© Samsung Galaxy S8 und S8 Plus haben eine 12-MP-Kamera, die mit großen Pixeln und einem großen Sensor ausgetattet ist.

Einen Unterschied in der Bildqualität könnten möglicherweisen die Kamera-Blenden verursachen: das iPhone bietet eine f/1.8-Blende in der Haupt- und eine f/2.2-Blende in der Frontkamera. Das S8 bietet bei beiden Kameras jeweils eine f/1.7-Blende. Videos können auf beiden Smartphones in 4K-Auflösung gedreht werden.

In unserem Kamera-Test des Galaxy S8 waren wir von der hervorragenden Bildqualität begeistert und man darf wohl davon ausgehen, dass auch das iPhone 8 sehr gute Fotos macht. Vor allem da es mit einer ganzen Armada an Features wie Deep-learning-gestützte Bildoptimierung, Bildstabilisierung und Autofokus und LED-Blitz aufwartet.

Unboxing: Samsung Galaxy S8 Quelle: connect Packungsinhalt und Ausstattung des Samsung Galaxy S8 im Unboxing-Video.

