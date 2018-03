Hotelbuchungs-Apps im Vergleich

Ein Kurztrip nach Paris oder eine Woche Nordsee mit der Familie: Immer mehr Reisende suchen ihre Unterkünfte online. Spezielle Apps zur Hotelbuchung versprechen nicht nur eine riesige Hotelauswahl und Komfort bei der Buchung, sondern auch die günstigsten Preise. Wie gut klappt die Hotelsuche per App?

Hotelsuche per Smartphone

Social Media und internetfähige Endgeräte haben die Reisebuchung grundlegend verändert. Während man früher ins Reisebüro des Vertrauens pilgerte, genügen heute ein paar Klicks, um Hotels, Flüge oder Mietwagen zu finden. Laut einer Studie des Branchenverbands Bitkom buchen bereits acht von zehn Internetnutzern ihre Reisen online – Tendenz steigend.

Kein Wunder, denn virtuelle Buchungsportale sind rund um die Uhr geöffnet und vermitteln Kunden auch​ das Gefühl, echte Schnäppchenangebote zu ergattern. Aber klappt die Hotelsuche und Buchung per App genauso gut wie am PC? Das wollten wir genau wissen und haben sechs Smartphone-Tools auf ihre Praxistauglichkeit hin getestet. Neben Design, Ausstattung und Bedienung der Apps stand auch ein Preisvergleich an.



Dazu haben wir vier Testhotels nach Kriterien wie Lage und Bewertungen auf der Plattform Holidaycheck ausgewählt und in den mobilen Angeboten verglichen. Überrascht​ hat uns, dass sich kaum signifikante Preisunterschiede feststellen lassen, denn bei allen Anbietern kosteten unsere Testhotels in etwa gleich viel.

Bei den Zusatzleistungen lohnt es sich dagegen immer, genauer hinzusehen: Ist Frühstück dabei, kann WLAN ohne Aufpreis genutzt werden oder kostet der Parkplatz extra? Die größten Abweichungen bestehen bei den Filterfunktionen der Apps. Hier würde sich das ein oder andere Update durchaus positiv auswirken.​

© Hotel Tonight Der Anbieter ist spezialisiert auf Last-Minute-Hotelzimmer in diversen Städten.

Tipp für Spontanreisende: Hotel Tonight



Ob spontaner Kurztrip, Wochenendausflug oder Hotelzimmer auf die letzte Minute: Für alle, die kurzfristig eine Bleibe suchen, lohnt ein Blick in das Angebot von Hotel Tonight. Alle Unterkünfte sind für den aktuellen und darauffolgenden Tag sowie die nächste Woche buchbar. Dazu arbeitet der Betreiber mit diversen Hotels weltweit zusammen, die auf ihre letzten verfügbaren Zimmer große Rabatte einräumen.

Um das Passende für den Geldbeutel zu finden, sind alle Zimmer in Kategorien eingeteilt (z.B. Basic, Hip und Luxus), wobei fast nur Doppelzimmer angeboten werden. Die App ist für Android- und iOS-Geräte erhältlich und ermöglicht die schnelle Buchung in nur drei Schritten. Neben einer genauen Beschreibung des Hotels lässt sich auch dessen Standort inklusive Google-Street-View-Vorschau abrufen.​



