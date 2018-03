Einschlaf-App: Atmosphere

© Weka/Archiv Atmosphere Logo

Die kostenlose App Atmosphere möchte mit unterschiedlichen Geräuschkulissen beim Entspannen und Einschlafen helfen. Es gibt acht Kategorien mit bis zu 13 Geräuschen, unterteilt in Themen wie Strand, Wald oder Feld. Schön ist, dass man sich die Klänge aus allen Gruppen individuell zu einer Geräuschkulisse zusammenstellen kann – bei 72 Einzelgeräuschen sollte für jeden etwas dabei sein. Um eine optimale Wirkung zu erreichen, lässt sich zudem jede Soundkulisse in der Lautstärke anpassen. Das Abspeichern der Lieblingsklangkombination spart Zeit am nächsten Abend.



© Weka/Archiv Die Sounds lassen sich beliebig untereinander kombinieren und in der Lautstärke anpassen.

Außergewöhnlich an der App sind die sogenannten binauralen und isochronen Sounds. Erstere stellen für jedes Ohr Töne mit leicht unterschiedlicher Frequenz bereit, die sich im Kopf zu einem vibrierenden Summen zusammenfügen. Beim Hören soll dies Einfluss auf die Gehirnwellen nehmen und so zum Beispiel die Kreativität stimulieren oder gegen Angstzustände helfen. Angenehm und beruhigend sind sie auf jeden Fall.​



Mit einem Timer kann man außerdem auf die Minute genau einstellen, wann die App geschlossen wird. Bis dahin sollte man dann schon tief und fest schlummern.​

