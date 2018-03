AVM Fritzbox 6890 LTE im Test

Huawei, Netgear, AVM und Co.

© AVM Viel Komfort am LTE-Anschluss: Mit der Fritzbox 6890 LTE bietet AVM den vollen Komfort von Fritz OS für heimische LTE-Nutzer.

Pro Umfangreiches Funktionsangebot

Umfangreiches Funktionsangebot komfortable Konfiguration

komfortable Konfiguration Gigabit-LAN- Ports

Gigabit-LAN- Ports DECT-Basisstation

DECT-Basisstation analoge Telefonbuchsen und interner S0-Bus

analoge Telefonbuchsen und interner S0-Bus USB 3.0 für Drucker oder Speicher

USB 3.0 für Drucker oder Speicher Fallback zwischen DSL und LTE möglich. Contra Kein Hybridbetrieb von LTE und DSL

Auf der IFA hatten wir bereits Gelegenheit, einen ausführlicheren Blick auf die neue Fritzbox 6890 LTE zu werfen. Das Gerät ist für den stationären Betrieb ausgelegt und bietet mit Gigabit-LAN, WLAN 11ac und DECT-Basis dieselbe Komplettausstattung wie die DSL- oder Kabelmodelle der Berliner.



Sogar analoge Telefonbuchsen und ein interner S0-Bus sind vorhanden, sodass sich über die LTE-Fritzbox auch stationäre Telefone nutzen lassen. Zusätzlich zur Anbindung per LTE Cat 6 kann das Gerät auch per DSL/VDSL oder über ein externes Glasfaser- oder Kabelmodem online gehen. Dabei lässt sich entweder die LTE- oder die DSL-Verbindung als Fallback konfigurieren – also als Ersatz, wenn die Hauptverbindung nicht zur Verfügung steht.

Ein gleichzeitiger Hybridbetrieb von DSL und LTE wie beim Telekom-Angebot „Magenta Zuhause Hybrid“ ist allerdings nicht vorgesehen. Die Konfiguration erfolgt über das benutzerfreundliche Fritz OS. Wer mit einem geeigneten Tarif per LTE surft, hat mit der Fritzbox 6890 LTE somit ähnlichen Komfort wie an DSL oder Kabel.



AVM Fritzbox 6890 LTE: Testergebnisse

Ausstattung: 5/5

Handhabung: 5/5

Leistung: 4/5

connect Praxistest: 5/5

