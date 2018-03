© Yulia Grigoryeva / shutterstock.com © Yulia Grigoryeva / shutterstock.com

Warum ist der Bildschirm von Smartphone oder Phablet so wichtig? Und welches Display ist das beste? Als wichtigste Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine fällt dem Display eines Mobilgeräts eine tragende Rolle zu. In der Regel finden hier kapazitive Anzeigen Verwendung, die schon auf die leichteste Berührung reagieren und die Eingaben verarbeiten. Selbst bei manchen Mittelklassemodellen erreichen die Bildschirme heutzutage ein enormes Niveau bei der Auflösung und der Bildqualität. Wobei die Topmodelle der Hersteller hier natürlich meistens noch einen Ticken mehr zu bieten haben.​

Messungen klären Qualität

Die Bildqualität eines Displays in Gänze zu messen ist leider nicht möglich, doch einzelne Merkmale, die in der Summe über den subjektiven Bildeindruck des Testers bestimmen, sehr wohl. connect ermittelt daher für jedes Smartphone und Phablet die Displayhelligkeit und den Dunkelkontrast. Für ausgewählte Modelle erstellt unser Labor zudem ein aufwendiges Blickwinkeldiagramm, das über die Blickwinkelstabilität eines Displays zuverlässig Auskunft gibt. Dazu gesellen sich die Kontrastumfänge in definierter Umgebungshelligkeit. So ergeben sich Werte, die die Tauglichkeit des Smartphones oder Phablets in Dunkelheit, in Büroumgebung und bei hellem Tageslicht attestieren. Komplettiert werden die Messungen von der Ermittlung des Farbraums, um eine Auskunft über die Farb​darstellung geben zu können sowie die Reflexion der Displayoberfläche (Gloss). Ein wichtiger Indikator für die Brillanz und den Schärfeeindruck eines Displays ist zudem die Pixeldichte, die sich aus der Displayfläche und der Anzahl der einzelnen Bildpunkte errechnen lässt.​

OLED oder TFT ist für die Qualität egal

Dabei ist es für die Qualität eines Displays grundsätzlich egal, ob eine Anzeige nach dem selbstleuchtenden OLED-Prinzip oder als TFT-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung an den Start geht. Viele prinzipbedingte Nachteile, etwa die schwächere Leuchtkraft bei OLED-Displays oder die schwächeren Kontrasteigenschaften in dunkler Umgebung bei TFT-Anzeigen, können die Hersteller heutzutage entweder elektronisch anpassen – oder die Ingenieure haben diese Negativpunkte mittlerweile überwunden.

Unter die Top Fünf der besten Displays bei Smartphones und Phablets haben es dann auch Modelle mit beiden Techniken geschafft. Grundvoraussetzung, um in die Vorauswahl zu kommen, war mindestens eine Strahlkraft von 400 cd/m2 und eine Pixeldichte von 500. Daraus und aus den weiteren im connect-eigenen Labor ermittelten Messwerten kristallisierten sich dann die besten fünf Modelle heraus. Welches schlussendlich den Sieg für sich einstreichen konnte und wer die weiteren Plätze belegt, das zeigen wir in der Bildergalerie.

