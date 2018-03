Das beste Handy-Netz für Daten und Internet in Deutschland Mobilfunk-Netztest 2018: Datenübertragung in Auto und Zug

connect Mobilfunk-Netztest 2018 - Mobile Datenübertragung: Wer liefert die beste Leistung in Deutschland?​

60 Prozent der insgesamt erreichbaren Punkte vergeben wir in der Daten-Disziplin – und werden damit der Tatsache gerecht, dass Internet-Kommunikation und Streaming-Anwendungen heute den Großteil der mobilen Smartphone-Nutzung ausmachen. Entsprechend anspruchsvoll sind auch die von den Drivetest- und Walktest-Teams durchgeführten Messungen: So rufen die Smartphones regelmäßig die laut dem anerkannten Alexa-Ranking populärsten Live-Webseiten ab, außerdem die als „Kepler-Seite“ bezeichnete, statische „ETSI-Referenzseite“. Die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit von Datentransfers überprüfen wir mit Downloads von 3 MB großen und Uploads von 1 MB großen Testdateien sowie mit Messungen, welche Datenmenge bei Übertragungen in sieben Sekunden übers Netz wandert.



Hinzu kommt der Abruf von Videos aus Youtube. Hier untersuchen wir neben der Erfolgsquote und der Zeit bis zum Wiedergabestart auch, welcher Anteil der Videoausspielungen ohne Unterbrechung durchlief und welche durchschnittliche Bildauflösung sie aufwiesen. Um das Verhalten unterschiedlicher Smartphones mit zu berücksichtigen, kamen für die Daten-Tests zwei verschiedene Smartphone-Modelle zum Einsatz: Zusätzlich zu den auch für die Sprachtests genutzten Samsung Galaxy S7 fand die Hälfte der Tests mit Geräten vom Typ Sony Xperia XZ statt.



Klare Rangfolge in der Daten-Disziplin

Die Datentests in Städten bestätigen die Ergebnisse aus der Sprach-Disziplin, und dies weitgehend unabhängig von der Einwohnerzahl. Im Vergleich zum Vorjahr gelingt es dem Spitzenduo Telekom und Vodafone insbesondere in städtischen Gebieten, erneut eine Schippe draufzulegen. Sehr erfreulich sind insbesondere die hohen Erfolgsquoten des Spitzenduos – in großen wie auch kleineren Städten belegt unser diesjähriger Netztest eine hohe Verfügbarkeit und Stabilität der LTE-Mobilfunkversorgung.

Allerdings setzt sich die Telekom mit noch besseren Ergebnissen in der Daten-Disziplin ein Stück weit von Vodafone ab und schafft damit die Grundlage für ihren diesjährigen Gesamtsieg. Am deutlichsten wird dieser Vorsprung in den Upload- und Download-Datenraten. Aus den recht hohen Übertragungsgeschwindigkeiten beider Netze lässt sich ein hoher Ausbaustand der sogenannten „Carrier Aggregation“ ablesen – also der Steigerung der Datenraten durch die Kombination mehrerer LTE-Bänder.



Leistungseinbußen bei O2

Deutlich zeigen unsere Testergebnisse allerdings die Probleme, mit denen Telefónica und seine Kunden derzeit konfrontiert sind. Nachdem O2 im Oktober 2014 seinen früheren Konkurrenten E-Plus übernommen hat, arbeiten die Techniker mit Hochdruck am Zusammenschluss der beiden ehemals getrennten Netze. Dass diese Aufgabe alles andere als trivial ist, lässt sich an diesjährigen Messwerten ablesen. Lag das O2-Netz schon im Netztest 2016/2017 klar hinter Telekom und Vodafone zurück, hat sich der Abstand diesmal sogar noch vergrößert.

Kann O2 sein Vorjahresniveau bei den Drivetests in den Großstädten noch weitgehend halten, verliert der Anbieter bei den innerstädtischen Walktests massiv Punkte. Dies deutet darauf hin, dass das Finetuning der zusammengelegten Netze gerade an Orten mit hoher Publikumsfrequenz noch erheblicher Anstrengungen bedarf. Deutlich geringere Erfolgsquoten und Datenraten als bei Telekom und Vodafone führen zu empfindlichem Punkteverlust. Wer sich aufgrund der zweifellos attraktiven Tarife für O2 entschied, muss derzeit insbesondere bei der mobilen Internet-Nutzung einiges an Geduld aufbringen.



Vodafone rückt in Kleinstädten nah an die Telekom heran

​Auch bei den Drivetests in kleineren Städten schneidet O2 spürbar schlechter ab als im Vorjahr – auch wenn das Niveau der Ergebnisse gegenüber den innerstädtischen Walktests etwas steigt. Das Führungs-Duo erzielt in kleineren Städten erwartungsgemäß ebenfalls etwas schlechtere Ergebnisse als in den Metropolen​. Interessanterweise rückt Vodafone auf diesem Terrain jedoch wieder nah an die Telekom heran. Vor allem bei den Erfolgsquoten schlagen die Düsseldorfer die Bonner mit hauchdünnem Vorsprung. Die Telekom hält dafür mit etwas höheren Übertragungsraten sowie exzellenten Youtube-Leistungen gegen.

Insgesamt können sowohl Telekom- als auch Vodafone-Kunden in Städten mit ihren Anbietern sehr zufrieden sein. Für O2 gilt dies derzeit leider nur eingeschränkt.​​



