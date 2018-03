Das beste Handy-Netz zum Telefonieren in Deutschland

© WEKA Media Publishing GmbH connect Mobilfunk-Netztest 2018 - Sprache: Wer hat das beste Handynetz zum Telefonieren in Deutschland?​

Damit mobiles Internet und Sprachtelefonie sich auf dem Smartphone gut vertragen, setzen alle drei deutschen Netz­betreiber auf VoLTE. Das Kürzel steht für „Voice over LTE“ – Telefonieren über Datenpakete auf LTE-Basis.

Dass dies mittlerweile gut funktioniert, belegen die von P3 durchgeführten Testfahrten (Drivetests) und zu Fuß vorge­nommenen Messungen (Walk­tests). Die in den Testfahrzeu­gen sowie in den Rucksäcken der Walktest-Teams installierten Samsung Galaxy S7 bauten ständig Sprachverbindungen zu definierten Gegenstellen auf. Aus den Testfahrzeugen führten sie zu den Smartphone-Pen­dants in einem der anderen Drivetest-Autos, aus den Walk­test-Rucksäcken zu stationären Gegenstellen. Um alltägliche Smartphone-Nutzung zu simu­lieren, übertrugen die Mobiltele­fone während der Telefonie-Tests im Hintergrund zeitgleich Daten.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle Test-Calls per VoLTE zustande kamen. War eines der beteiligten Mobiltelefone nicht im LTE-Netz angemeldet, wurde das Telefonat im „leitungsver­mittelten“ Modus der älteren Mobilfunkstandards aufgebaut.

Anzeige

Mehr lesen Galerie Das beste Handy-Netz Mobilfunk-Netztest 2018: Ergebnisse Wer hat das beste Mobilfunknetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz? In der Bildergalerie finden Sie alle Ergebnisse des connect-Netztest 2018.

Bei Sprache enges Rennen Vodafone gegen Telekom

Bei den Testfahrten durch Groß­städte zeichnete sich dabei schon das Bild ab, das sich auch durch die weiteren Disziplinen zog: Telekom und Voda­fone liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, O2 folgt mit deut­lichem Abstand. Dabei schnitt das Telefónica-Netz bei den Walktests in Großstädten spür­bar besser ab als bei den Drive­tests, was auf eine bessere O2-Versorgung an innerstädtischen Orten mit viel Publikumsverkehr hinweist.

Im Vergleich zu den Vorjahresergebnissen ist es Vodafone ge­lungen, die Rufaufbauzeiten in seinem Netz deutlich zu verbessern. Bei diesem Kriterium schlagen die Düsseldorfer ihre Mitbewerber in allen Disziplinen mit Ausnahme von Telefonaten in der Bahn. Die Telekom kon­tert mit etwas höheren Erfolgs­quoten – auch hier wieder mit Ausnahme von Bahnfahrten.

Mehr lesen Mobilfunk-Netztest 2018 Wer hat das beste Handy-Netz? Welcher Mobilfunkanbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat das beste Netz? Lesen Sie alle Infos zum connect-Netztest 2018.

Auch in kleineren Städten und auf den Verbindungsstraßen bieten die beiden führenden Kontrahenten hohe Qualität. Das Telefónica-Netz, das unter dem nach wie vor laufenden Zusammenschluss der ehemals separaten Funkzellen von O2 und E-Plus ächzt, fällt außerhalb der Groß­städte stark zurück – dort sinkt das Niveau der Messwerte stark.

Kein Ruhmesblatt sind die Leistungen aller Anbieter beim Telefonieren in Zügen – zumal es in dieser Disziplin im Vorjahr um einiges besser aussah. Zwar hat Vodafone hier leicht die Nase vorn, doch großes Verbesserungspotenzial gibt es in allen Netzen.

Weitere Informationen zum Netztest in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie die Einzelkritiken der Netzbetreiber und detaillierte Ergebnistabellen finden Sie in connect 01/2018 - ab 01.12.17 am Kiosk und über den connect Aboshop zu bestellen.



Anzeige

Mehr zum Thema Mobilfunk-Netztest 2017 Das beste Handy-Netz zum Telefonieren in Deutschland Bei welchem Mobilfunkbetreiber haben Kunden das beste Telefoniererlebnis? Der Netztest beantwortet alle Fragen zu Qualität, Netzabdeckung und mehr.

Mobilfunk-Netztest 2017 Das beste Handy-Netz für Daten und Internet in Deutschland Nicht überall funktioniert das Surfen im Internet genauso gut. Der Netztest zeigt, welcher Anbieter die beste Leistung liefert - auch in Auto und… connect Mobilfunk-Shoptest 2017 Das sind die besten Mobilfunk-Shops 121 Tester waren in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs, um Beratungsqualität und Service in den Shops der Mobilfunkanbieter zu testen.

Mobilfunk-Netztest 2018 Wer hat das beste Handy-Netz? Welcher Mobilfunkanbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat das beste Netz? Lesen Sie alle Infos zum connect-Netztest 2018. Mobilfunk-Netztest 2018 Das beste Handy-Netz für Daten und Internet in Deutschland Mobiles Internet und Audio-/Video-Streaming boomen. Wie halten die Mobilfunk-Netze in Deutschland den hohen Anforderungen stand?