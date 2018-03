Bike Citizens im Test

© Weka/Archiv Die dunkle Anzeige ist gewöhnungsbedürftig, unter wechselnden Lichtbedingungen aber gut lesbar. In der Stadt findet die App Bike Citizens fast immer den besten Weg von A nach B.

Anzeige

Die App Bike Citizens für Touren in und um die Stadt bietet eine sehr gute Navigation, aber weniger Ausstattung als die Konkurrenz.

Bike Citizens ist die App für Rad-Hipster in jeder Großstadt. Sie deckt alle größeren Ballungsräume in Deutschland und immer mehr Städte weltweit ab. Das kostet je 4,99 Euro oder 19,99 für alle Städte. Zur Stadt gehört jeweils auch das Umland. Die Tourenplanung läuft spontaner ab als bei der Konkurrenz: Start und Ziel wählen, Radtyp und Geschwindigkeit - also gemütlich, normal oder schnell - eingeben, fertig.

Die Routenführung ist vor allem in Städten klasse, im Grünen dagegen weniger. Ein Speicher für geplante Routen ist nicht vorgesehen, ebenso wenig lassen sich Touren in Teilen umplanen oder mit Zwischenzielen ergänzen. In Städten wie Berlin gibt es viele Vorschläge, in Stuttgart nicht. Die Navigation klappt prima - inklusive Sprachansagen und automatischer Neuberechnung.

Anzeige

Mehr zum Thema Android-Navi-App Mapfactor Navigator im Test 66,0% Bei Mapfactor hat man die Wahl: Kostenlos oder kostenpflichtig? Im Test zeigt sich, dass die kostenlose Variante der…

Android-App Skobbler GPS Navigation & Maps im Test Keine groben Fehler im Test und das Ganze für einen Euro: Die Navigations-App Skobbler für Android erweist sich als Top-Alternative zu Google Maps! Navigations-App Google Maps im Test - Massiv verbessert Google hat seine Navigations-App Google Maps massiv verbessert. Die App zeigt jetzt dynamische Stauinfos und Verbindungen mit Bus und Bahn.

Nokia-Navigation auf Samsung-Geräten Kartendienst Here kostenlos für Galaxy-Smartphones und Gear… Die Nokia-Navigations-App Here für Android kommt kostenlos auf Samsung-Galaxy-Smartphones sowie Wearables wie die Smartwatch Samsung Gear S. Offline Navi-App Nokia Here - Release für alle Android-Smartphones Der Kartendienst Nokia Here kommt als Release für Android: Die Offline-Navi-App ist nun im Play Store für Smartphones erhältlich.