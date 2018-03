© arktis.de Black Friday bei arktis.de

Der Black Friday ist längst auch in Deutschland ein Schnäppchen-Tag. Eigentlich stammt die Tradition aus den USA, dort wird am Freitag nach Thanksgiving das Weihnachtsgeschäft mit besonderen Angeboten eingeläutet. 2006 bot Apple am Black Friday erstmals auch in Deutschland besondere Rabatte. Und seitdem folgen immer mehr Händler.

Gute Rabatte gibt's bei vielen übrigens schon ab Montag, denn Online-Händler wie Amazon haben einen Cyber Monday und ähnliche Angebote ins Leben gerufen. Hier gibt's am Montag, den 24. November, und an den folgenden Tagen der Black-Friday-Woche Rabatte und Schnäppchen.

In der folgenden Übersicht zeigen wir die wichtigsten Shops, die Black-Friday- bzw. Cyber-Monday-Rabatte auf Smartphones, Tablets oder Gadgets gewähren werden.

Aktuelle Schnäppchen-Angebote (ab Montag, 24. November)

Angebote am Black Friday (Freitag, 28. November)

Gerade die Black-Friday-Angebote im Apple Online Store werden von vielen Schnäppchenjägern heiß erwartet. Im vergangenen Jahr gab es hier Rabatte von bis zu über 100 Euro auf iPads, Macbooks und iPods. Doch auch die Konkurrenz schläft nicht und lockt mit teils stark im Preis reduzierten Angeboten. Sie sollten jedoch stets einen Preisvergleich durchführen - nicht jeder Deal entpuppt sich bei näherem Hinsehen als wirkliches Schnäppchen!

Kennen Sie noch einen spannenden Online-Shop, der zum Black Friday oder in der Cyber-Monday-Woche Rabatte gewährt: Einfach in die Kommentare unten posten, wir werden die Liste in den nächsten Tagen erweitern.

