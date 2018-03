Die Autoradios mit dem blauen Punkt waren jahrzehntelang eine Bank. Nachdem Bosch die Firma verkauft hatte, wurde es jedoch etwas still um das Hildesheimer Unternehmen. Jetzt will Blaupunkt mit neuen Produkten wieder an alte Erfolge anknu?pfen. Etwa mit dem taufrischen CD-Radio Toronto 410 BT, das mit seinem Preis von 170 Euro bereits im oberen Segment angesiedelt ist - ab 200 Euro gibt's ja schon nicht mehr viel auf dem Markt...

Anzeige

Bildergalerie Galerie Die Nr. 10 Blaupunkt Toronto 410 BT Mit dem Toronto 410 BT will Blaupunkt seine große Tradition fortsetzen.

Etwa mit dem taufrischen CD-Radio Toronto 410 BT, das mit seinem Preis von 170 Euro bereits im oberen Segment angesiedelt ist - ab 200 Euro gibt's ja schon nicht mehr viel auf dem Markt. Gelungen ist das schnörkellose Design, denn so lässt sich das 410er gut in unterschiedlichste Innenräume integrieren. Die Kunststoffoberflächen gehen zwar in Ordnung, könnten aber an gefühlter Wertigkeit noch etwas zulegen - Tradition verpflichtet schließlich.

Keine Rätsel gibt die Bedienung auf, die per Steuerkreuz, Dreh-Drückknopf und gut lesbarem Display leicht von der Hand geht. Dank deutscher Menüsprache und Bedienungsanleitung gibt's hier keine Verständigungsschwierigkeiten. Speichermöglichkeiten für insgesamt 25 UKW-, MW- und LW-Sender genügen vollauf.

Klanglich präsentierte sich das Toronto bei unseren ausgiebigen Hör-Sessions detailreich und dynamisch, wenngleich es audiophile Ansprüche nicht vollendet erfüllte. Mit dem integrierten Dreifach-Equalizer lassen sich nur wenige klangliche Retuschen vornehmen. Das Toronto 410 BT spielt nicht nur CDs ab, sondern nimmt gespeicherte Musik auch am analogen Aux-Eingang entgegen. Sie kann auch über SD-Karten (der Einschub befindet sich hinter der abnehmbaren Frontblende), via USB oder per A2DP und Bluetooth-Verbindung zugespielt werden.

Am USB-Eingang docken auch Apples iPod und iPhone an, um sich vom Toronto steuern zu lassen. Fürs Telefonieren nutzen Autofahrer die integrierte Bluetooth-Freisprechanlage, womit die Fummelei am Mobiltelefon während der Fahrt entfällt. Zwei Vorverstärker-Ausgangspaare garantieren schließlich Kontaktmöglichkeiten für externe Verstärker. Der Blaupunkt-Empfang war im Test sehr ordentlich, wenngleich nicht immer perfekt. Insgesamt ein gelungener Auftritt!

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Die besten 20 Auto-Lautsprecher Der Lautsprecher entscheidet über Klang oder Nichtklang. autohifi testet acht brandneue Systeme und stellt die Klassiker aller Preisbereiche vor.

Rund 90.000 Besucher Großer Andrang auf der Car+Sound Zur Car+Sound/Tuning World Bodensee strömten rund 90.000 Auto-HiFi- und Tuning-Fans sowie 235 Aussteller. Testbericht Die besten Autoradios mit Freisprechanlage Autoradios können nicht nur empfangen und klingen, sie dienen immer öfter auch zum Telefonieren. Vier Kandidaten mit Bluetooth-Freisprechanlage im…

Top 10 Die besten In-Ear-Kopfhörer bis 60 Euro im Test Ob beim Sport, in der Bahn oder am Strand: In-Ear-Kopfhörer bereichern unser Leben mit Musik und bleiben aufgrund ihrer Größe stets im Hintergrund.… Qnap, Synology & WD MyCloud NAS Test 2017: Musik-Streaming via Netzwerkspeicher Netzwerkspeicher sind eine ideale Musik-Quelle: Wir haben in unserem NAS-Test 2017 vier Modelle von Qnap, Synology und Western Digital getestet.