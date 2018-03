Bluetooth und Drahtlostechnik hält verstärkt auch in Stereo-Systemen Einzug. stereoplay hat sechs aktuelle Funk-Stereo-Sets für Sie getestet.

© Quadral Quadral Rondo

Die Bedienung fasziniert: einfach die Musik per Smartphone abspielen und drahtlos über Funklautsprecher hören. Nach Mono und Stereo kommt jetzt echtes HiFi, zurzeit noch tröpfchenweise, doch das dürfte sich schon bald ändern.

Unser Testfeld lässt sich in zwei Gruppen aufteilen: in Funk-Stereo-Sets mit Kabelverbindung zwischen den Lautsprechern und in solche, die ganz ohne Querverbindung von Box zu Box auskommen.

Bei der ersten Gruppe sitzt die Elektronik von Empfänger, Weiche/DSP und Endstufe in einem der beiden Lautsprecher, während die andere die Musiksignale per Kabel erhält. Durch die Abstimmung von Lautsprecher und Elektronik aufeinander bietet freilich auch der Passivlautsprecher die Vorteile eines Aktiven. Das gilt zum Beispiel für DSP-Klangkorrekturen. Nach diesem Prinzip arbeiten AddOn T20 von AudioPro (Preis: 899 Euro) sowie Ascada 2.0 von Heco und Rondo von Quadral für je 599 Euro.

Zur zweiten Gruppe gehört AeroSphere von Geneva, ein Funksystem, das drei Komponenten umfasst: die beiden Lautsprecher Large und Small zu Preisen von je 749 und 399 Euro sowie eine Elektronikeinheit für 499 Euro. Für den Multiroom-Betrieb lassen sich die Komponenten kombinieren, nutzbar sind diese aber auch einzeln. Für unseren Test haben wir ein Paar des Typs Small für 798 Euro ausgewählt.

Während diese Netzstrom benötigen, spielt das Modell Freya von Clint zum Paarpreis von 358 Euro auch ganz ohne Kabel. Der Grund: In Freya sind Akkus enthalten, sodass der drahtlose Stereobetrieb auch im Freien möglich wird.

Als Funktechnik setzt Geneva auf WiFi/AirPlay, die anderen Testteilnehmer arbeiten mit Bluetooth. Klanglich bietet AirPlay Vorteile, doch die treten in der Praxis in den Hintergrund. Erstens, weil die Speaker - bis auf Freya von Clint - mit dem klanglich höherwertigen aptX-Codec arbeiten; und zweitens, weil die Funkstrecken den nicht highendigen Lautsprechern klanglich überlegen sind.

Geneva AeroSphere S

Das Modell S stammt aus der AeroSphere-Serie von Geneva und lässt sich mono, stereo und im Multiroom-Betrieb nutzen. Neben dem eleganten Design überzeugt bei freier Aufstellung des Stereo-Sets besonders die klanglich offene Räumlichkeit.

Heco Ascada 2.0

Ascada 2.0 von Heco ist mehr als nur ein Funklautsprecher-Set, denn dank einer Reihe von Eingängen wird die Nutzung als vollwertige Anlage möglich.

AudioPro AddOn T20

Das Set AddOn T20 ist zwar das teuerste, aber auch das erwachsenste Set im Test. Besonders überzeugend sind der runde und ausgewogene Klang mit straffen Bässen, warmen Höhen sowie recht hoher, verzerrungsarmer Lautstärke.

Clint Freya

Freya Bluetooth ist ein recht kleines und preisgünstiges Lautsprecher-Set, das auch in Stereo ohne Kabel auskommt. Bässe und Maximalpegel fallen zwar eher niedrig aus, überzeugend - dank integriertem Akku - ist aber der Outdoor-Einsatz.

Quadral Rondo

Das Rondo kann Bluetooth ebenso wie Musik vom PC per USB-Audio-Interface. Im Nahfeld wie bei mittleren Abständen überzeugt es bei jedweder Musikrichtung mit neutralen Klangfarben und knackigem Bass.

Micromega MySpeaker

Dank HiRes-fähiger Digitaleingänge und betont audiophiler Abstimmung empfiehlt sich die Micromega für hohe Ansprüche an der Zweit- oder Einsteigeranlage. Besonders überzeugten die Räumlichkeit und der knackig-tiefe Bass.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Marktübersicht Mobile Lautsprecher unter 100 Euro Musik ist dank Smartphone und Tablet immer dabei - mit mobilen Lautsprechern macht sie erst richtig Spaß. Eine Übersicht aktueller Boxen.

Stereo-Set mit Bluetooth AudioPro AddOn T20 im Test AudioPro entlockt den schlanken Säulen des aktiven Stereo-Paars einen ausgewogenen Klang mit straffen Bässen, warmen Höhen und hoher Lautstärke. Stereo-Set mit Bluetooth Clint Freya im Test Clint Freya Bluetooth ist ein preisgünstiges Lautsprecher-Set, das auch in Stereo ohne Kabel auskommt. Bässe und Maximalpegel fallen zwar eher niedrig…

Stereo-Sets mit Bluetooth Quadral Rondo im Test Das Quadral Rondo kann Bluetooth ebenso wie Musik vom PC per USB-Audio-Interface. Das Stereo-Set überzeugt mit neutralen Klangfarben und knackigem… Stereo-Set mit Bluetooth Micromega MySpeaker im Test 71,0% Das Stereo-Set Micromega MySpeaker besitzt HiRes-fähige Digitaleingänge und eine betont audiophile Abstimmung. Im Test…