Was surrte da vor Merkels Rednerpult und gibt's mehr davon? Aber ja! Wir zeigen fliegende und tauchende Drohnen, Fußballroboter und weitere Gadgets, die sich per Handy und Smartphone fernsteuern lassen.

© Hersteller Fernsteuerung von Gadgets per Smartphone

Nun dürfte auch Angela Merkel die AR.Drone 2.0 des französichen Herstellers Parrot kennen. Während einer Wahlveranstaltung surrte der Quadrocopter vor ihrem Rednerpult, sorgte kurz für Irritation und landete auf der Bühne.

Die AR.Drone 2.0 war bereits vor diesem Auftritt der bekannteste Vertreter einer Gadget-Kategorie, die echte Jungsträume wahr werden lässt: Fliegende, tauchende und fahrende Gadgets, die per Smartphone aus der Ferne gesteuert werden.

Hier finden sich Quadrocopter und Helikopter, schwimmende Drohnen, steuerbare Fußballroboter und klassische Autos. Ausgerüstet mit Infrarot-Kanonen oder Foto- und Videokameras.

Steuerung: Per App, Bluetooth und WLAN

Die Verbindung zum Handy, Smartphone oder Tablet wird über Bluetooth, teilweise über WLAN realisiert. Die Steuerung erfolgt per Apps, die meist auf Android und iOS laufen. Bei Gadgets, die über eine Aufnahme-Funktionen verfügen, lassen sich Videos oder Bilder über die Apps in sozialen Netzwerken teilen.

Eine Besonderheit stellt die Sphero-Kugel vom Hersteller Orbotix dar, für die es bereits ein größeres Angebot an Apps gibt. So kommt der Sphero beispielsweise als Golfball in einer Golf-App zu Einsatz. Mit der App Sphero Multi Drive lassen sich bis zu sieben Spheros gleichzeitig steuern, mit Sphero Alarm wird die Kugel zum Wecker.

Interview mit Jan-Hendrik Hemme, Vizeweltmeister an der AR.Drone: "Die Grundlagen des Fliegens sind kinderleicht"

Die spannenden Gadgets machen richtig Spaß, haben aber auch ihre Schwächen. Gerade bei den fliegenden Helikoptern und Quadrocoptern ist die Ausdauer recht kurz und normalerweise deutlich unter einer Stunde. Und wer kein iPhone, iPad oder ein Android-Gerät im Einsatz hat, wird sich schwer tun. Andere Betriebssysteme als Android und iOS werden meist nicht unterstützt. Trotzdem: Der Spaß überwiegt.

In der Galerie stellen wir Ihnen die spannendsten per Handy steuerbaren Gadgets vor:

