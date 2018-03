Hotelsuche per Smartphone

© Booking.com Die App bietet die größte Datenbank im Test. Die Bedienung ist relativ simpel, das Design ist aber teilweise sehr überladen.

Pro sehr große Auswahl an Unterkünften

sehr große Auswahl an Unterkünften ausführliche Hotelbeschreibungen

ausführliche Hotelbeschreibungen einfache Bedienung Contra teilweise zu viele Elemente auf einer Seite

teilweise zu viele Elemente auf einer Seite etwas altbackenes Design Fazit connect Urteil: gut (42 von 50 Punkten)

Ein kleines Zimmer auf dem Land, eine Suite in einem Luxushotel oder ein komplettes Ferienhaus: Für viele ist Booking.com die erste Anlaufstelle für Buchungen aller Art. Mit rund einer Million Unterkünften ist die Auswahl sehr groß. Wie vom Onlineportal gewohnt, lassen sich auch mit der App Hotels entweder in der näheren Umgebung oder am gewünschten Zielort suchen. Dazu stellt die App eine übersichtliche Eingabemaske bereit. Sobald das Reisedatum, das gewünschte Zimmer, die Personenanzahl und der Grund der Reise (Geschäftsreise oder Privat) eingetragen sind, macht sich die App auf die Suche nach passenden Angeboten.

In einer Liste erscheint eine Vorauswahl, jedoch ist das Ranking der Hotels nicht nachvollziehbar. So ist es ratsam, sich selbst auf die Suche zu machen. Die manuelle Sortier- und Filterfunktion ist sehr gut gelungen und umfangreich: Man kann u.a. eine Preisspanne festlegen oder nach Hotels suchen, bei denen keine Kreditkarte nötig ist. Um die genaue Lage der Hotels zu bestimmen, steht eine Landkarte zur Verfügung. Außerdem sind mehrere Fotos, eine Beschreibung und die Richtlinien des Hotels hinterlegt.



© Booking.com An einigen Stellen wirkt das Design der App sehr bunt. Darunter leidet die Übersichtlichkeit. Die Suchmaske lässt die Eingabe nach Reiseziel sowie Hotelname zu und liefert per Klick passende Angebote.

Etwas störend sind die teilweise überfrachtet wirkenden Hotelbeschreibungen mit diversen Buttons zu Rabatt- und Schnäppchenangeboten – das geht zu Lasten der Übersichtlichkeit. Bei jedem Hotel lässt sich das Zimmer separat auswählen, danach richtet sich auch der Endpreis. Die Buchung des gewünschten Hotels klappt schnell und einfach und kann teilweise auch ohne Kreditkarte vorgenommen werden. Wer aktuelle Hotelangebote des Anbieters einsehen will, muss sich zuerst anmelden, Gästen bleibt die Funktion verborgen.



