Deutschland: 1&1 und Vodafone

Der Telekom-Konkurrent will Großes und schafft es auch beim Service auf den ersten Platz.

Die Montabaurer mischen die Branche gehörig auf: Erst Mitte Mai hat die Firmenmutter United Internet den Zusammenschluss mit dem Mobilfunker Drillisch verkündet – und schon werden die 1&1-DSL- und Festnetz-Produkte bundesweit in den 200 Shops der Drillisch-Mobilfunkmarke Yourfone verkauft.

Bestes Netz und bester Service

Auch in puncto Netzinfrastruktur geht der Komplettanbieter eigene Wege: So nutzt 1&1 für sein DSL-Portfolio überwiegend das Festnetz der Telekom und kann dank deren Vectoring-Technik schnelle VDSL-Anschlüsse mit bis zu 100 Mbit/s vermarkten. Seit dem Kauf des Internet-Providers Versatel vor drei Jahren verfügt 1&1 zudem mit über 42.000 Kilometern über das zweitgrößte Glasfasernetz in Deutschland, dank Kooperationen mit Citycarriern wie Wilhelm.tel und M-Net kann man eigene Glasfaseranschlüsse rund um Hamburg und München vertreiben.

Bei der Kundenbetreuung setzt der Angreifer ebenfalls auf Qualität und punktet mit erstklassigem Service: Das 1&1-Team legte sich nicht nur bei der Tarifberatung ins Zeug, sondern half auch bei technischen Anliegen schnell und kompetent weiter. Zudem war es gut erreichbar. Doppelte Freude für den Herausforderer: Nach dem Sieg im Festnetz-Test in connect 8/17 holt sich nun das Service-Team den ersten Rang.

connect-Testurteil: sehr gut (429 von 500 Punkten)



Vodafone

Das Vodafone-Team weiß am besten Bescheid und ist freundlich, aber nicht immer erreichbar.

Der zweitgrößte Breitbandanbieter Vodafone, der DSL- und Kabelzugänge vertreibt, schwimmt auf einer Erfolgswelle: Für das Geschäftsjahr 2016/17 konnten die Rheinländer das stärkste Wachstum seit sechs Jahren verzeichnen und legen vor allem bei Kabelanschlüssen zu.

Personal in puncto Kompetenz top

Dabei nutzt die deutsche Vodafone-Tochter den Heimvorteil des eigenen Kabelnetzes voll aus und offeriert mitunter das höchste Datentempo: Noch im Sommer wollen die Düsseldorfer 20 Prozent ihrer Kabelkunden auf 500 Megabit beschleunigen. 2019 plant Vodafone, 70 Prozent der bayerischen Haushalte mit bis zu 1 Gigabit auszustatten. Mit Highspeed-Netzen und neuen Geschäftsfeldern will man langfristig auf der Erfolgsspur bleiben.

Erfreulich, dass der Kundenservice mithalten kann: Die Berater gehen aktiv auf die Wünsche der Kunden ein, wissen Bescheid, wie man etwa seine WLAN-Reichweite erhöhen oder die Ping-Zeit messen kann und sind in puncto Kompetenz ihren Kollegen deutlich überlegen. Steigern lässt sich allerdings die Erreichbarkeit: Vier Mal blieb der Testanruf auch nach zehnminütiger Wartezeit und jeweils drei Versuchen erfolglos.



connect-Testurteil: sehr gut (426 von 500 Punkten)​​



