Deutschland: Telekom und Congstar

Der Marktführer hat ein gutgeschultes Team, das Kundenanliegen aktiv angeht.

Beim Magenta-Konzern läuft’s ebenfalls gut, und zwar nicht nur wegen der übermäßig erfolgreichen US-Tochter: Seit einiger Zeit kann der Konzern seinen Kundenstamm hierzulande vor allem im Festnetz steigern und hat mittlerweile dank gut ausgebautem VDSL-Netz und IPTV 13 Millionen Breitbandkunden.

Aufgeschlossen und hilfsbereit

Auch die Telekom setzt auf Speed und rüstet ihr Festnetz mit dem sogenannten „Super Vectoring“ von derzeit 100 auf 250 Mbit/s auf. Die schnelleren VDSL-Anschlüsse will man ab Mitte 2018 flächendeckend vermarkten. Den Service lässt der Komplettanbieter auch nicht schleifen: Das Telekom-Team kann sich im Test alles in allem gut behaupten. Die meisten Berater zeigten sich kundenorientiert und hilfsbereit und prüften etwa bei der Frage nach der Steigerung der WLAN-Reichweite die Firmware des Routers und schickten Tipps zum Thema per E-Mail. Dafür stellten sich andere bei der Frage zur Rufnummernportierung beim Anbieterwechsel unwissend. Wer will schon gerne einen Kunden an die Konkurrenz verlieren?



connect-Testurteil: gut (414 von 500 Punkten)



Congstar

Der Kundenservice der Telekom-Tochter ist nicht allwissend, doch dafür am schnellsten am Draht.

Vor zehn Jahren ging die Telekom-Zweitmarke an den Start: Damals mit holprigem Beginn und seitens der Konkurrenz nur müde belächelt, gehört Congstar mittlerweile zu den Anführern des immer stärker konsolidierten Mobilfunk-Discountmarktes.

Wissen lückenhaft, Tempo super

Mit über vier Millionen Kunden gehört Congstar zum Wachstumsbringer im Telekom-Konzern. Das Erfolgsrezept liegt auf der Hand: Die Kölner offerieren Mobilfunk- und DSL-Bundles zu attraktiven Preisen und setzen auf flexible Vertragslaufzeiten. Zudem können sie die hervorragend ausgebaute Netzinfrastruktur der Mutter nutzen und sind mit ihren Produkten in den Telekom-Shops auch stationär vertreten. Die Billigmarke zeigt dabei nicht nur räumlich Distanz zur Mutter, sondern zielt mit eigenständiger Marktpräsenz auch auf eine jüngere Zielgruppe.

Geht die Rechnung auch beim Service auf? Unterm Strich: ja. Zwar sind nicht alle Berater stets auf der Höhe, beantworten die Frage, ob man den bestehenden DSL-Tarif beim Umzug behalten könne, mal mit einem „Ja“, mal mit einem „Nein“. Und was es mit dem zu messenden Ping-Wert auf sich hat, mussten die Tester einigen Service-Agenten erst erklären. Dafür war das Congstar-Team am schnellsten am Draht: Bereits nach 51 Sekunden hatten wir im Schnitt jemanden am Hörer.



connect-Testurteil: gut (409 von 500 Punkten)



