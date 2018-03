Österreich: UPC Austria, Tele 2, A1 Telekom

Der Service liegt in Österreich nicht im Argen: Vor allem der Kabelbetreiber UPC weiß, wie man Kunden zufriedenstellt.

Bei den Nachbarn läuft es in puncto Breitbandausbau auch nicht prächtig: Laut einer Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) im November 2016 landet die Alpenrepublik in puncto Investitionen in die Netzinfrastruktur bei einem Vergleich von 21 Industriestaaten auf dem letzten Platz. Die TK-Branche sieht ähnlich wie in Deutschland die Politik gefordert. Es ist jedoch kein Geheimnis, dass in Österreich seitens der Anbieter Mobilfunk jahrelang als Festnetzersatz gepusht wurde. Das rächt sich nun: Beim Ausbau der Breitbandnetze hinkt der Alpenstaat deutlich hinterher. Doch die Aufholjagd hat begonnen: So stellt das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) bis zum Jahr 2020 insgesamt eine Milliarde Euro zur Verfügung, um bis dahin die Haushalte flächendeckend mit bis zu 100 Mbit/s zu versorgen.

UPC Austria

Den Sieg holt sich dank professionellem Einsatz des engagierten Beraterteams souverän der führende Kabelbetreiber UPC Austria, der durch Firmenzukauf mittlerweile auch DSL vertreibt. Schnell waren die Mitarbeiter von UPC jedoch nicht am Telefon. Durchschnittlich 3:40 Minuten mussten unsere Tester hier warten.

connect-Testurteil: gut (420 von 500 Punkten)

Anzeige

Tele 2

Der im Test zweitplatzierte Mobilfunk- und DSL-Betreiber Tele 2 hatte leichte Leistungsschwankungen bei seinem Service-Team zu verbuchen. Doch dafür sind die Berater, die bei der Tochter des schwedischen TK-Konzerns arbeiten, schnell am Apparat. Unsere Tester mussten durchschnittlich nur 1:28 Minuten auf einen Mitarbeiter warten. Außerdem nahm sich das Service-Team mit durchschnittlich 5:53 Gesprächs-Minuten am längsten Zeit.



connect-Testurteil: gut (411 von 500 Punkten)

A1 Telekom

Vor allem der Marktführer A1 Telekom mit sechs Millionen Mobilfunk- und 2,2 Millionen Festnetzkunden setzt auf leistungsfähige, großflächige Breitband-Infrastruktur und investiert kräftig in den Glasfaserausbau – teils mit öffentlichen Fördermitteln. Doch auch beim Service könnte der Komplett-Anbieter, der mehrheitlich dem mexikanischen Telekom-Riesen America Movil gehört, ein paar Schippen nachlegen: Das Gros der Mannschaft arbeitet zwar einwandfrei, doch bei einigen Beratern konnte man deutliche Wissenslücken sowie fehlendes Engagement feststellen. Die Erreichbarkeit des A1-Teams ist alles in allem gut, doch mehrmals mussten die Tester mehrfach anrufen, um die Fragen stellen zu können. Am Ende reicht es nur für Rang drei.



connect-Testurteil: gut (402 von 500 Punkten)

Anzeige

Mehr zum Thema connect Hotline-Test 2017 Mobilfunk-Hotlines im Test: Wie gut ist die Beratung? Wie steht es um die Beratungsqualität der Mobilfunk-Hotlines? Wir haben die Angebote der Mobilfunker in Deutschland, Österreich und der Schweiz…

connect Kundenbarometer Mobilfunk 2017 So zufrieden sind Mobilfunkkunden mit ihren Anbietern Zuverlässigkeit, Image, Netzqualität, Kundenservice: Was zählt für deutsche Mobilfunkkunden wirklich und wie zufrieden sind sie mit ihrem Anbieter? connect Mobilfunk-Shoptest 2017 Das sind die besten Mobilfunk-Shops 121 Tester waren in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs, um Beratungsqualität und Service in den Shops der Mobilfunkanbieter zu testen.

Pressemitteilung Breitband-Hotline-Test Breitband-Hotlines im connect-Test Schnelles Internet gibt’s für wenig Geld. Doch wie sieht’s mit dem Service aus? Die Hotlines der größten deutschen Breitbandanbieter im Test. 1&1, Vodafone, Telekom & Co. Breitband-Tarife der DSL- und Kabelbetreiber im Vergleich Unterschiedliche Bedrüfnisse erfodern unterschiedliche Internet-Tarife. Welcher Breitband-Anbieter hat den besten Tarif für Normal-, Viel- und…