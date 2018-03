Breitband-Tarife der DSL- und Kabelbetreiber im Vergleich

Schnelles Internet ist gefragt. Doch nicht jeder braucht das Maximum an Speed. Wir haben die größten DSL- und Kabelbetreiber in puncto Kosten, Netzqualität und Service für drei Nutzerprofile gecheckt.

1&1, Vodafone, Telekom & Co.

© Denys Prykhodov/ Shutterstock Je nachdem, welche Dienste Sie nutzen, passen unterschiedliche Breitbandanbieter zu Ihnen.

Ein Internetzugang gehört zur Lebensgrundlage. Das hat der Bundesgerichtshof schon vor fünf Jahren entschieden. Schließlich wird übers Web nicht nur kommuniziert, sondern auch fleißig eingekauft und der nächste Urlaub gebucht. Für Unterhaltung sorgt das Netz ebenfalls: Kinoabende verbringt man heute regelmäßig mit Filmen und Serien von Netflix und Co. auf der Wohnzimmercouch.

Check in puncto Kosten, Netz und Service

Das treibt den Breitbandbedarf in die Höhe. Dem kommen vor allem die Kabelbetreiber sukzessive nach und vertreiben schnelle Anschlüsse mit bis zu 400 Mbit/s. Doch nicht jeder muss aus dem Vollen schöpfen, für den Hausgebrauch tut es oft auch weniger. Damit Ihnen die Auswahl leichter fällt, hat connect anhand dreier Nutzerprofile die Breitbandangebote der größten Triple-Play-Anbieter Deutsche Telekom, Vodafone, 1&1 und Unitymedia in puncto Kosten, Netzqualität und Service gecheckt.



Eine Ausnahme bildet Telefónica Deutschland: Der Wanna-Cry-Angriff im letzten Jahr schränkte die Leistungsfähigkeit der DSL-Hotline von Telefónica so massiv ein, dass der Netzbetreiber beim aktuellen connect-Breitband-Hotline-Test, der in denselben Zeitraum fiel, aus der Wertung genommen werden musste. Und da beim Anbieter-Check in die Gesamtwertung auch der Service-Test einfließt, kann Telefónica erneut nicht bewertet werden...

Eine Zusammenfassung der Tarife und Anbieter finden Sie auf den folgenden Seiten. Die detaillierten Tabellen mit allen Testergebnissen können Sie in der connect 02/2018 nachlesen.

