Wer von Internet-Performance redet, mag zunächst an Up- und Download-Geschwindigkeiten denken. Doch für schnellen Seitenaufbau auf Smartphones spielen andere Parameter eine oft größere Rolle. So ist entscheidend, wie schnell der Browser die Webseite rendert, das heißt, den Seitenquelltext in ein Abbild umrechnet.

Dass das von der Prozessorgeschwindigkeit, vom Speicherdurchsatz und gegebenenfalls vom Speed der Grafikeinheit abhängt, ist intuitiv klar. Doch auch die Qualitäten des Browsers spielen eine Rolle, da viele Webserver auf den Browser abgestimmte Seiten ausliefern. Kann der Flash, bekommt er diesen viel schneller umsetzbaren Code. Und selbst wenn Flash beherrscht wird, hat der Browser extremen Einfluss, wie die Vorarbeiten zu diesem Artikel zeigten.

Anzeige

Der Browsermark auf einem Dual-Core-Notebook kam mit dem ziemlich veralteten Internet-Explorer 7 auf gerade Mal 21_000 Punkte - das können selbst die besten Smartphones besser. Doch mit einem aktuellen Opera-Browser kam der Benchmark auf rund 310_000 Punkte, eine Leistungssteigerung um den Faktor 15.

Benchmarks im Überblick

Im ersten Testschritt prüften wir mit den AnimationBenchmarks von themaninblue.com (TMIB) die Unterschiede zwischen der HTML- und Flash-Codierung einer einfachen Seite mit sehr vielen bewegten Bällen. Hier zeigt sich, dass Flash-Unterstützung für bewegte Objekte durchaus von Vorteil sein kann, zumindest solange HTML 5 noch kein Standard geschweige denn etabliert ist (HTML 5 bringt eigene Funktionen mit, die Adobe Flash ersetzen können).

© connect Der Benchmark von themaninblue.com (TMIB) schickt bunte Bälle auf den Weg, die an Feldgrenzen zurückprallen.

Neben diesen einfachen Tests kam der bewährte Browsermark zum Zuge, der besonders die Geschwindigkeit unter JavaScript testet. Noch breiter aufgestellt ist der leider zurzeit nur für Android-Phones programmierte Vellamo-Benchmark. Er kommt von Qualcomm, was unter Neutralitätsgesichtspunkten erwähnt werden muss, und steht im Android Market zum kostenlosen Download zur Verfügung. Neben dem Rendern testet er auch die Netzwerkgeschwindigkeit und Nutzeroperationen wie schnelles Scrollen.

Anzeige

Mehr zum Thema Überblick Alles über das iPhone - Tests, Ratgeber, Apps Testberichte zum iPhone 4 und iPhone 3GS und jede Menge Apps: Alles wichtige zu Apples Smartphone im Überblick.

Top 5 - die besten Smartphones im Test Die Touchscreen-Smartphones mit der besten Akkulaufzeit Superscharfe Displays, Gigahertz-Prozessor - und der Akku ist am Abend leer. Die hochgezüchtete Smartphone-Technik führt z.T. zu schlechten… Blackberry Link Bug BSI warnt vor Sicherheitslücke im Blackberry Link In der Synchronisationssoftware Blackberry Link ist eine kritische Sicherheitslücke, die PC und Macs bedroht. Ein Update steht bereit. Das BSI rät zur…

Schutz vor Stagefright Google kündigt Bugfix für Stagefright an - Telekom stoppt… Der Stagefright-Bug in Android ist seit Juli bekannt. Google startet heute den Bugfix an Nexus-Modelle. Die Telekom stoppt den automatischen Empfang… Android-Sicherheitslücke Stagefright-Bugfixes für Samsung, Sony und Co Die Topmodelle von Samsung, Sony, HTC, Google und LG bekommen den Stagefright-Bugfix. Motorola bringt den Bugfix für's Moto E, Moto G und Moto X…