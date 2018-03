ColorFoto Markenwahl 2016: Wählen Sie die beste Marke!

© WEKA MEDIA Publishing / Hersteller ColorFoto und fotocommunity.de Markenwahl 2016: Wählen Sie die beste Marke!

Ab sofort können Sie, liebe Leser, Ihre Stimme bei unserer Markenwahl 2016 abgeben und dadurch mitentscheiden, wen ColorFoto und fotocommunity.de als Top-Hersteller des Jahres auszeichnen wird. Teilnahmeschluss ist der 15. Mai 2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bitte wählen Sie in der Liste Ihre Kameramarke aus. Falls Sie mit dem Smartphone fotografieren, finden Sie unten auch die wichtigsten Smartphone-Marken. Um Ihren Zeitaufwand zu begrenzen, finden Sie In der Umfrage dann Ihre Kamera-Marke zur Bewertung sowie vier weitere Kamera- und Objektivmarken, aber nicht alle.

Kamerahersteller

Canon

Nikon

Pentax

Fujifilm

Leica

Olympus

Panasonic

Sony

Smartphonehersteller

Apple

HTC

Huawei

LG

Microsoft

Motorola

Samsung

Sony

Wir freuen uns auf Ihre Meinung und verlosen als Dankeschön unter den Teilnehmern das neue Highlight von Nikon, die Profi-Spiegelreflexkamera D500, die schnelle Olympus PEN E-PL7 im Kit mit dem 3,5-5,6/14-42 mm, das Super-Weitwinkel-Zoom Sigma 3,5/10-20 mm EX DC HSM, die 360-Grad-Kamera Theta S von Ricoh sowie elf schicke und besonders robuste Tragegurte aus skandinavischem Elchleder. Die Preise sehen Sie unten.

Wir drücken Ihnen die Daumen!

© Nikon 1. Preis: Nikon D500 im Wert von rund 2400 Euro

Die D500 ist eine der ersten Profi-SLRs von Nikon, die mit verstellbarem, 3,2-Zoll-Touchscreen und 4K-Videofunktion ausgestattet ist. Als erste Vertreterin der APS-C-Klassen arbeitet sie mit Empfindlichkeiten bis ISO 1 640 000 und mit XQD-Speicherkarten. Ihre Auflösung beträgt 20,9 Megapixel.

Zu den wichtigsten Neuerungen und Besonderheiten gehört aber der Autofokus. Nikon spendiert der D500 153 AF-Felder, von denen 99 als Kreuzsensoren ausgelegt sind, die den größten Teil der Bildfläche abdecken und eine Lichtempfindlichkeit von bis zu -4 LW (Mitte) erreichen sollen. So gewappnet, soll der Autofokus sogar bei Highspeed-Serienaufnahmen mit 10 B/s und 200 B/Serie nicht den Anschluss verlieren. Und last, but not least bringt die D500 neben WiFi eine Bluetooth-Schnittstelle zur kabellosen und auf Wunsch durchgehend gehaltenen Verbindung zum Smartphone mit. Ein würdiger Hauptgewinn! Den Labortest der Nikon D500 erwarten wir übrigens nach derzeitigem Stand für die ColorFoto-Ausgabe 6/2016.

© Sigma 2. Preis: Sigma 3,5/10-20 mm EX DC HSM im Wert von rund 900 Euro

Sigmas kompaktes Super-Weitwinkel empfiehlt sich mit Lichtstärke f3,5 sowohl für Reise- als auch für Architekturaufnahmen bei schwachem Licht. Die Optik ermöglicht Naheinstellungen mit nur 24 cm Motivabstand. Eine SML-Vergütung reduziert Reflexionen am Sensor. Praktisch, dass sich dank der Innenfokussierung mit konstanter Baulänge und fester Frontlinse bei Bedarf ein Polfilter anbringen lässt.

© Olympus 3. Preis: Olympus PEN E-PL7 Kit im Wert von rund 500 Euro

Die Micro-Four-Thirds-Kamera PEN E-PL7 arbeitet mit allen MFT-Objektiven zusammen - bei uns gewinnen Sie das M. Zuiko Digital 3,5-5,6/14-42 mm II R dazu. Die PEN gehört zu den schnellsten Spiegellosen: Sie schafft im Serienmodus 13,2 B/s und ist nach dem Einschalten nach nur 0,6 s startklar. Ebenfalls an Bord: ein dreiachsiger mechanischer Bildstabilisator und WLAN.

© Ricoh 4. Preis: Ricoh Theta S im Wert von rund 400 Euro

Die Ricoh Theta S hält mithilfe von zwei speziell gefalteten Linsen die komplette Umgebung auf einer einzigen Aufnahme fest. Die vollsphärischen Bilder gelangen via WiFi-Schnittstelle zum iPhone. Mit der kostenlosen App Ricoh Theta für iPhone 4S und iPhone 5 ab iOS 6.0 lassen sie sich dort betrachten und verändern.

© Eddycam 5.-15. Preis: Eddycam Monochrome - Elchleder-Kameragurt im Wert von rund 150 Euro

Der in einer deutschen Manufaktur gefertigte Kameragurt besteht aus skandinavischem Elchleder, ist dementsprechend robust und bietet Top-Tragekomfort. Sie gewinnen hier die 60 mm lange, schwarze Variante mit braunen Akzenten an den Lederendstücken und am Band. Mit dabei: Edelstahl-Gurtklemmen für die Längenanpassung.

