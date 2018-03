connect Kundenbarometer Mobilfunk 2016

A1 Telekom Austria

Es könnte für A1 so glorreich sein, wenn mit dem Netz kein Geld verdient werden müsste.

Wirklich schade, dass das gute Angebot der A1 Geld kostet - so lässt sich das Urteil der Kunden am ehesten zusammenfassen. An der Netzqualität gibt's nichts zu kritisieren, am Kundenservice auch nicht. Dass eine alt eingesessene Marke eher angestaubt wirkt und nicht das beste Image mitbringt, liegt fast schon in der Natur der Sache. Ohrfeigen gibt's vom Kunden aber für die Tarifgestaltung, was auch die Einschätzung des Preis-Leistungs-Verhältnisses nach unten zieht. Allein dieser Faktor verhindert ein "Sehr gut", für ein solides "Gut" reicht es aber allemal.

connect Urteil: gut (390 Punkte)

© WEKA / Connect Kundenzufriedenheit bei A1 Telekom Austria in Österreich

T-Mobile Austria

Da darf in Wien der Schampus fließen - T-Mobile schneidet im Kundenbarometer am besten ab.

Im messtechnisch basierten, objektiven connect-Netztest holte T-Mobile nicht die Bestnoten, und so ist es auch bei der subjektiven Kundenbewertung. Aber das Netz wird immer noch als richtig gut eingeschätzt. Mit einem überdurchschnittlichen Kundenservice und hervorragendem Markenimage zieht T-Mobile dann davon, sodass ein Platz in der Mitte bei der Tarifstruktur ausreicht, um am Ende als Gesamtsieger aus der Kundenbefragung hervorzugehen. Zwei Bestnoten und zwei zweite Plätze in den vier Einzeldisziplinen werten das Ergebnis nochmal auf.

connect Urteil: sehr gut (433 Punkte) - Testsieger Österreich

© WEKA / Connect Kundenzufriedenheit bei T-Mobile Austria in Österreich

Hutchison Drei Austria

Bauch und Kopf gehen manchmal getrennte Wege, wie die Einschätzung der Netzqualität bei Hutchison zeigt.

Dass Hutchison eine objektiv bestätigt hervorragende Netzqualität bietet, ist seit dem connect-Netztest (Österreich) kein Thema mehr. Doch die Kunden empfinden das heute noch nicht so. Ob's ein Kopf- oder ein Bauchthema ist, werden wir mit dieser Studie nicht herausfinden können, vielleicht lag unsere Umfrage aber nur zu nahe an der Veröffentlichung des gerade genannten Netztests. Gemach, wird sich 3 denken, haben wir doch die attraktivsten Tarife zu bieten, sind insgesamt recht ordentlich bewertet und erhalten am Ende auch ein "Gut", das am "Sehr gut" kratzt.

connect Urteil: gut (410 Punkte)

© WEKA / Connect Kundenzufriedenheit bei Hutchison Drei Austria in Österreich

