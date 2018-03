connect Kundenbarometer Mobilfunk 2016

Salt

Salt hat es in der Schweiz nicht leicht, gegen die Wettbewerber zu bestehen.

Während sich aus vielen Ergebnissen der Studie direkte Handlungsempfehlungen ableiten lassen, wie Tarif optimieren, Netz kommunizieren, Service verbessern, fällt eine Empfehlungsrichtlinie bei Salt schwer. Denn wirkliche inhaltliche Probleme gibt es nicht - der Wettbewerb ist einfach zu stark. Daher kann sich Salt in keiner Kategorie an die Spitze kämpfen, um Defizite in anderen Disziplinen auszugleichen. Um Sunrise gefährlich nahe zu kommen, würde eventuell eine Überarbeitung der Tarifstruktur helfen, die Swisscom ist momentan einfach zu weit weg.

connect Urteil: befriedigend (342 Punkte)

© WEKA / Connect Kundenzufriedenheit bei Salt in der Schweiz

Sunrise

Mit seinen Tarifen scheint Sunrise den Nerv seiner Kunden getroffen zu haben.

So deutliche Unterschiede sind selten: Sunrise-Kunden bewerten die Preisgestaltung fast vier Mal so gut wie die Kunden der Swisscom. Angesichts des hohen Gewichts, das der Preis bei der Kaufentscheidung hat, sicher kein Fehler, hier die richtigen Akzente zu setzen. Auch beim Image bewegt sich Sunrise auf hohem Niveau; dass das Netz faktisch viel besser ist als es bewertet wird, mag an der Tradition des großen Wettbewerbers Swisscom liegen. Oder eben daran, dass die Umfrage zeitlich nah an der Veröffentlichung des connect-Netztests (Schweiz) im Dezember lag.

connect Urteil: gut (400 Punkte)

© WEKA / Connect Kundenzufriedenheit bei Sunrise in der Schweiz

Swisscom

Jubel in Bern: Die Swisscom gewinnt bei der Kundenbefragung mit großem Abstand.

Ein großer Konzern hat meist große Ziele. Deshalb dürfte die Swisscom bei der Veröffentlichung der Studienergebnisse tief durchatmen und sich entspannt zurücklehnen. Denn die Kunden sind unterm Strich hochzufrieden mit ihrem Anbieter. Bei der Bewertung des Kundenservice, des Netzes und des Markenimages distanziert die Swisscom den Wettbewerb so deutlich, dass trotz der aus Kundensicht gesalzenen Preise dem Netzbetreiber aus Bern der Gesamtsieg nicht zu nehmen ist: Drei deutliche Einzelsiege und ein dritter Platz sprechen eine klare Sprache.

connect Urteil: sehr gut (433 Punkte) - Testsieger Schweiz

© WEKA / Connect Kundenzufriedenheit bei Swisscom in der Schweiz

