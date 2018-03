© connect In Graz in der Herrengasse sitzt der beste T-Mobile-Austria-Shop des connect-Tests.

Österreich

Das österreichische Netzbetreiber-Trio konnte sich beim diesjährigen Shop-Test nicht mit Ruhm bekleckern.​

Neben Sachertorte und Mozartkugeln ist die Alpenrepublik auch für günstige Mobilfunkpreise bekannt: Beim Nachbarn erhalten Smartphone-Nutzer deutlich mehr Highspeed-Volumen für weniger Geld. Das lässt die Handygemeinde hierzulande regelmäßig vor Neid erblassen.​

Alle drei verschlechtern sich

Ob das niedrige Preisniveau schuld ist, dass die Service-Qualität der Netzbetreiber leidet, darüber lässt sich nur spekulieren. Tatsächlich haben alle drei Anbieter zum Teil kräftig Federn lassen müssen: Platzhirsch A1 zeigt sich am ärgsten gerupft. Während der österreichische Marktführer beim letzten Test mit kundenorientierten und äußerst kompetenten Beratern bestach und dadurch das Siegertreppchen eroberte, konnte das Personal diesmal nicht in allen Disziplinen überzeugen: Bei den Fragen zu Geräten gaben sich einige Verkäufer nicht eben Mühe, den Testern die Smartphone-Funktionen zu erklären. Einige wollten die Kundschaft schnell abfertigten und drückten ihr nur die Preisliste in die Hand. Damit gewinnt man keinen Pokal, sondern rutscht um eine Note runter auf „befriedigend“.



Das Team von T-Mobile Austria zeigte in puncto Hardware auch etliche Schwächen, lieferte aber bei der Tarif- und Diensteberatung eine bessere Performance ab und landet so insgesamt noch vor dem Komplettanbieter A1. Drei, der kleinste im Bunde, verfügt zwar über das größte LTE-Netz in Österreich, schneidet beim Service dagegen am schlechtesten ab.​



© connect Der Shop unscheinbar, die Berater top: Das beste Swisscom-Team sitzt in der Bahnhofstraße in Luzern.

Schweiz

Alles gut in der Schweiz? Der Marktführer Swisscom zeigt, wie Kundenservice geht. Doch auch bei Salt und Sunrise geht’s aufwärts.​

In der Schweiz findet man guten Käse, schöne Urlaubsgebiete und teure Hotels. Abseits der Klischees ist das Tourismusland hochtechnologisiert und investiert jede Menge Geld in seine Fest- und Mobilfunknetze. Die Rechnung geht auf: Beim LTE-Ausbau sind die Schweizer weiter als ihre Konkurrenz in Deutschland oder Österreich.​

Alle drei legen leicht zu

Dafür sind aber auch die Handytarife deutlich teurer. Und wie ist der Kundenservice? Auch da legen die Eidgenossen die Messlatte hoch: Im Gegensatz zu den Kollegen in Österreich legten alle drei Netzbetreiber bei der Punktanzahl zu und konnten sich somit im Gesamtergebnis leicht verbessern. Zum wiederholten Mal holte sich das Telekom-Pendant Swisscom souverän den Sieg: Die Mitarbeiter sind äußerst freundlich, suchen von sich aus den Kundenkontakt und gehen auf noch so individuelle Wünsche ein. Das gilt selbst für Auszubildende, die bereits mit hoher Kompetenz punkten.



Der kleinste Netzbetreiber Salt kann zwar vor allem in puncto Shopausstattung nicht mit dem Marktführer Swisscom mithalten, dafür gehen seine Berater ebenfalls voller Elan ans Werk und leisteten sich im Großen und Ganzen keinen besonderen Patzer. Das Gleiche gilt für den Konkurrenten Sunrise, der meist eine größere Ladenfläche bieten kann. Sowohl Salt als auch Sunrise schrammten in der Gesamtwertung dennoch knapp an einem „gut“ vorbei.​



