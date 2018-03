121 Tester waren in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs, um Beratungsqualität und Service in den Shops der Mobilfunkanbieter zu testen. Wo gibt es die besten Mobilfunk-Shops?

Wenn sogar die Deutsche Post plant, ihre Päckchen künftig per Drohnen auszuliefern, stellt man sich unwillkürlich die Frage, welche Berufe es in ein paar Jahren nicht mehr geben wird. Die Digitalisierung wirft schon jetzt ihre Schatten voraus: Durch die Automatisierung werden Jobs nicht nur im Versandhandel oder in Logistikzentren gestrichen. Auch im Bankwesen sitzen immer weniger Mitarbeiter an den Schaltern. Geld abheben, Überweisungen tätigen oder Kontoauszüge einsehen – das meiste erledigen wir bereits heute am Bankautomaten oder übers Internet.​

Automatisierung gefährdet Jobs

Auch im Dienstleistungssektor werden Roboter, Maschinen und Computerprogramme die Arbeit von Menschen übernehmen. Das zeigte bereits vor zwei Jahren eine Studie der Oxford-Universität, die über 700 Berufe in Hinblick auf die voranschreitende Automatisierung analysiert hat. Demnach wäre in Deutschland jeder zweite Arbeitsplatz gefährdet – vom Verkäufer im Einzelhandel bis hin zum Taxifahrer, dem über kurz oder lang das selbstfahrende Auto seinen Platz streitig macht.​



Kentnisse auf dem Prüfstand

Das ist die eine Seite der Medaille. Doch zugleich birgt die Digitalisierung auch Chancen, neue Jobs zu schaffen. Dafür sind neue Arbeitskonzepte notwendig, mit der sich Politik und Industrie gleichermaßen möglichst früh befassen müssen. Schließlich können auch künftig Autos, Küchengeräte, Kleidung und selbst Smartphones nur von Menschen gekauft werden, die in Lohn und Brot stehen.



Auch dem Kundenservice steht ein Wandel bevor: Die Mobilfunker versuchen bereits, viele Kundenanfragen via Facebook und Chat zu beantworten. Doch wer sich ein neues Smartphone zulegen und den passenden Tarif finden will, wählt oft immer noch den Gang zum Laden vor Ort. Das ist für Mobilfunker die Chance, sich mit positivem Kundenerlebnis vom Wettbewerb abzuheben. Wie gut die Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf diese Herausforderung vorbereitet sind, klärt der große Service-Test von connect.



Auf den nächsten Seiten erhalten Sie einen Überblick, wie die einzelnen Anbieter abgeschnitten haben. Die genauen Ergebnisse der einzelnen Shops finden Sie in der connect 07/2017.



Kommentar



Bewegte Zeiten in der deutschen Mobilfunkbranche: Immer mehr Unternehmen werden übernommen. Nach der Fusion von E-Plus und Telefónica Deutschland folgt bald der Zusammenschluss von United Internet und Drillisch. Dabei wird nach außen hin stets von den Akteuren proklamiert, dass durch die Synergien eine enorme Kostenersparnis erzielt wird. Im Klartext heißt das: Jede Abteilung wird auf den Prüfstand gestellt. Da setzt man beim Service schnell mal den Rotstift an, legt Hotlines zusammen oder verkleinert sich bei der Shopanzahl – der Kunde wird’s schon nicht merken. Ein Trugschluss, wie man weiß: Wer auf dem übersättigten Mobilfunkmarkt auf lange Sicht Bestand haben will, braucht neben einer gut ausgebauten Netzinfrastruktur auch genügend zufriedene Kunden, die für die hohen Bitraten bezahlen wollen. Da kann der Service jede Menge dazu beitragen. Das zeigen die Vodafone-Shopmitarbeiter in Deutschland und die Swisscom-Berater in der Schweiz vorbildlich.​



So testet connect

121 Tester haben in Großstädten und ländlichen Regionen in Deutschland, Österreich und der Sschweiz 183 Mobilfunkshops unter die Lupe genommen. Dabei wurden alle Shops jeweils zwei Mal aufgesucht: Die connect-Mitarbeiter traten beim ersten Check als Normalnutzer auf, der etwa zwei Stunden Telefonaufkommen im Monat hat und an E-Mail-Abruf, Facebook, WhatsApp und Musik via Internet sowie an Urlaubstarifen interessiert ist (Datenaufkommen von 1 GB pro Monat). Beim zweiten Besuch charakterisierten sich die Tester als Wenignutzer mit knapp einer halben Stunde Telefonie im Monat, der ab und an E-Mails checken, WhatsApp nutzen und sporadisch im Web surfen will (Datenverbrauch 200 bis 300 MB pro Monat).​

Ausstattung/Atmosphäre (50 Punkte): Hier zählt die Größe des Shops im Verhältnis zu Publikumsmenge, Lärmpegel und Gastlichkeit und vor allem die Gerätepräsentation: Waren echte Handys zum Ausprobieren vorhanden oder nur Attrappen?

Auftreten des Mitarbeiters (50 Punkte): Neben Freundlichkeit ist hier wichtig, ob der Shopverkäufer aktiv auf den Kunden zugeht.

Tarif-Beratung (150 Punkte): Geht das Personal auf meine Nutzungsanforderung ein, bekomme ich eine passende Tarifempfehlung?

Geräte-Beratung (100 Punkte): Wird das optimale Smartphone für meine Bedürfnisse empfohlen? Kann das Personal die Funktionen erklären?

Dienste-Beratung (150 Punkte): Weiß der Berater, wozu LTE dient? Nennt er LTE-Tarife? Kennt er VoLTE?​



