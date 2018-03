D/A-Wandler Resolution Audio Cantata 50 + Vollverstärker Resolution Audio Cantata Music Center Musik vom Mac Zubehör

Den Computer in eine HiFi-Anlage zu integrieren, wird immer beliebter. Denn auf diese Weise lassen sich auch hochauflösende Musikdateien vom PC adäquat abspielen. Immer mehr High-End-Spezialisten entwickeln entsprechend D/A-Wandler mit USB-Anschluss.

So auch Resolution Audio, die mit dem Cantata Music Center für 5900 Euro einen höchst interessanten Wandler mit integriertem CD-Laufwerk vorstellen. Dem ist nun der perfekt verarbeitete Vollverstärker Cantata 50 für 4000 Euro zur Seite gestellt. Das bewog stereoplay, gleich die Kombination zu testen.

Ein Neuling in der Branche ist Jeff Kalt - in Personalunion Chef und Entwickler von Resolution Audio - keineswegs. Nach dem Abschluss am berühmten Massachusetts Institute of Technology (MIT) befasste er sich mit Audio-Lösungen, bei denen er nicht "Spezifikationen zu einem bestimmten Preis" erreichen wollte. Er verschrieb sich Entwicklungen, bei denen "das menschliche Ohr das einzige verlässliche Instrument für das Ergebnis ist". Das erste Produkt war 1993 ein D/A-Wandler.

Fazit

Oft ist die sinnvolle Einbindung des Computers in die heimische Anlage eine Krux, da Installation und Bedienung nicht einfach zu bewerkstelligen sind.

Da lobe ich mir diese von Reson konzipierte Komplettanlage. Mit iPad, Mac Mini und den Resolution Audio Cantatas entstand eine höchst einfach zu steuernde und schlüssige Stand-Alone-Lösung, die auch klangliche Höchstanforderungen erfüllt. Das lässt Ressentiments gegenüber der digitalen Musikwiedergabe verschwinden.

