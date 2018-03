Datentarife fürs Smartphone im Vergleich

Zum Smartphone braucht es zwingend einen Datentarif. In unserem Vergleich haben wir uns die Angebote von elf Mobilfunkanbietern angeschaut.

Die Datentarife für Smartphones sind mittlerweile beinahe so zahlreich wie die Modelle selbst. Dass der Smartphone-Markt nämlich schnell wächst, pfeifen inzwischen die Spatzen von den Dächern. Wie rasant das Wachstum jedoch vonstatten geht, ist schon beeindruckend: Allein in Deutschland stieg der Anteil der Smartphone-Nutzer in 2010 um über 65 Prozent, und das Ende des Wachstums ist noch nicht abzusehen.

Kein Wunder: Schließlich haben sich die Hersteller mächtig ins Zeug gelegt und erfreuen mit ihren funktionstüchtigen Internet-Phones die Kundschaft jeden Tag aufs Neue. Doch um die Smartphones zu nutzen, braucht man einen geeigneten Tarif.

Und ist die Auswahl bei den Geräten schon immens, ist die Flut an Tarifen kaum zu überblicken: Über 470 Angebote mit Tausenden von Optionen machen die Entscheidung schwer.

Um Ihnen einen Überblick zu verschaffen, haben wir die Preise, die Vertragskonditionen, die Transparenz und das Handyangebot von elf wichtigen Mobilfunkern geprüft. Auf den folgenden Seiten zeigen wir, was die einzelnen Mobilfunk-Anbieter auszeichnet. Die Galerie oben gibt die Ergebnisse in kompakter Form wieder.

