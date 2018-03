Delta Airlines App im Test

© Kongsak / shutterstock.com Do you speak English? Die Delta App gibt’s nicht immer in deutscher Sprache (links). Start verschoben: Bei kleineren Displays rutschen Bedienfelder nach unten aus dem Screen (rechts).

Delta macht den Unterschied? Ja. Die US-Airline hat eine über 800 Maschinen starke Flotte. Doch die App kam nicht so recht vom Fleck. Die Tester beanstandeten den deutsch-englischen Sprachmix. Die im Nachhinein aktualisierte Version 3.7 "sprach" nur noch Englisch. In der App fehlte eine Registrierungsmöglichkeit. Die Check-in-Funktion war schwer auffindbar, die Bearbeitung dauerte teils etwas länger.

Lob gab es für die gelungene Flugsuche, bei der bereits verwendete Flughäfen für eine komfortablere Auswahl als Vorschläge gelistet wurden. Mit dem Umlaut im Wort "Düsseldorf" kam die App nicht klar (Dusseldorf ging dann). Vielflieger dürften die Eingabe dreistelliger Flughafencodes schätzen. Doch die Kürzel können auch zu Verständnisfragen führen. Gut gefallen haben die Terminauswahl sowie die Einbettung des Meilenkontos und der Sitzpläne.

Extras wie Push-Benachrichtigungen und die Möglichkeit, Flüge zu verfolgen, halten einen auch unterwegs stets auf dem Laufenden. Elementare, in Rot gehaltene Bedienfelder waren am unteren Bildschirmrand positioniert und verschwanden so - gerade bei dem kleineren Display des iPhone 5s - öfter vom Bildschirm. Dann war Scrollen angesagt. Der Verzicht auf die häufige Bestätigung über ein "Done"-Feld, könnte die Bedienung weiter vereinfachen. Die Delta-App steht auf soliden Beinen, zum Abheben ist aber noch Anpassungsarbeit nötig.

Pro gute Flugsuche

einfache Termineingabe

Tracking der Flüge

Contra (zum Teil) nur in englischer Sprache

keine Registrierungsmöglichkeit via App

etwas umständliche Menüführung

kein separates Checkin- Bedienfeld

Fazit Die App der Amerikaner landete hinter den mobilen Angeboten der europäischen Fluglinien.

