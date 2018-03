Bose, Canton und Co.

© Denon Sehr schick und sehr audiophil präsentiert sich der Denon Envaya DSB-100.

Anzeige

Denon zählt wie Canton und JBL zu den Marken, deren Wurzeln im Hi-Fi-Bereich zu finden sind. Denon steht bei den Lesern und Redakteuren unserer Zeitschriften Audio und stereoplay für hochwertige und meist hochpreisige Komponenten. Bei hochwertig macht das Bluetooth-Böxchen Envaya keine Ausnahme, bei hochpreisig schon: 130 Euro dürfen hier durchaus als wohlfeiles Angebot gelten.

Den Weg in die Neuzeit zeigen die Freisprechfunktion und die Kopplung via Nahfeldkommunikation (NFC), bei der die Geräte zum Koppeln nur aneinander gehalten werden müssen. So lassen sich beispielsweise auch zwei Envayas miteinander verbinden, um gemeinsam für mehr Schalldruck zu sorgen.

Spaß macht es zu sehen, mit welcher Akribie die Entwickler an der tonalen Ausrichtung gefeilt haben: Bei geringen Pegeln klingt der Envaya wunderbar ausgewogen und so audiophil, dass es eine Freude ist. Mit zunehmender Lautstärke lässt er dann größenbedingt deutlich Federn und bildet im oberen Bassbereich nicht mehr viel, im Tiefbass kaum noch etwas ab. Wer die leisen Töne liebt, findet mit dem Envaya trotzdem seinen Partner.

Testergebnisse Denon Envaya Mini DSB-100 Summe Messtechnik (max. 200) 124 Klang (max. 200) 154 Verarbeitung und Ausstattung (max. 100) 80 Ergebnis (max. 500) 358 connect Test-Urteil befriedigend

Jetzt kaufen Denon DSB100BKEM Envaya Mini tragbarer Bluetooth… EUR 119,00

Anzeige

Mehr zum Thema Wireless-Boxen JBL Flip 4 im Test JBL macht die dritte Generation des Flip 4 größer und spendiert mehr Wasserschutz. Ob die Neuerungen auch dem Klang zugute kommen, zeigt der Test.

Wireless-Boxen Bose Soundlink Revolve im Test Der Bose Soundlink Revolve ist ein Wireless-Lautsprecher mit 360-Grad-Abstrahlung. Lesen Sie, wie sich der wasserfeste Speaker im Test schlägt. Sprachsteuerung Lautsprecher mit Sprachassistenten: Nicht nur bei Google und… Sprachassistenten finden Sie nicht nur in den Lautsprechern von Google und Amazon. Auch diese Speaker können Sprachbefehle entgegennehmen.

Bluetooth-Aktivlautsprecher Canton GLE 496.2 BT im Test Canton bringt mit der GLE 496.2 BT einen Bluetooth-Standlautsprecher, der sich dank etlichen Anschlüssen perfekt in das Heimkino integrieren lässt. Kompaktlautsprecher Canton A45 BS im Test Zum 45. Firmenjubiläum bewarb Canton einige Sondermodelle, die nur im Direktvertrieb erhältlich sind. Mit der Canton A45 BS folgt jetzt eine…