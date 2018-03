Die Android-Elite im Speed-Test

© connect Android-Elite im Speed-Test

Einen Superlativ mehr geht immer: blitzschnelles Smartphone, schnellstes Smartphone, beste Performance, Höchstleistung und natürlich ist man immer schneller und besser als alle anderen Smartphone-Konkurrenten - klar.

Die Rechenleistung moderner Highend-Smartphones hat mittlerweile einen sehr hohen Standard erreicht; die Gigahertz-Barriere bei den Prozessoren ist längst überschritten. Viele aktuelle Geräte takten mit 1,2 Gigahertz, nicht wenige mit 1,4 - manche sogar mit 1,5 Gigahertz. Auch Chipsätze mit zwei Kernen, also Dualcore-Prozessoren, werden immer mehr die Regel.

Nicht immer aber ist ein Smartphone mit Dualcore-Prozessor schneller als ein Modell mit "nur" einem Kern - zumindest nicht in jedem Anwendungsfall, wie wir in unserem Test festgestellt haben. So konnte das einzige Modell mit Singlecore-Prozessor, das Sony Ericsson Xperia Arc S, einerseits einen überraschenden Run hinlegen, andererseits aber auch zeigen, wann Modelle mit Doppelkern-CPU eben doch auf der Überholspur sind.

Fünf Top-Androiden treten zum Speed-Test an

Für unseren Speed-Test haben wir fünf aktuelle Top-Android-Smartphones herausgesucht und sie mit zwei unterschiedlichen Benchmark-Tests gegeneinander antreten lassen. Das in der connect-Bestenliste aktuell bestplatzierte Android-Modell Samsung Galaxy S2, den stärksten Motorola-Vertreter Atrix 4G, das leistungsstarke HTC Sensation, LGs 3D-Smartphone P920 Optimus 3D und den Sony-Ericsson-Newcomer Xperia Arc S.

Gleiche Voraussetzungen für alle Teilnehmer: Alle Geräte sind unverändert im Auslieferungszustand zum Speed-Test angetreten.

Um die Prozessor- und Grafikleistung zu checken, haben wir den in der Android-Welt häufig als Referenz genutzten Quadrant-Benchmark verwendet; um die Schnelligkeit des Webbrowsers zu bewerten, kam Browsermark zum Einsatz. Wir haben beide Benchmarks bei allen fünf Smartphones je drei Mal durchlaufen lassen, um so potenzielle Messfehler weitgehend auszuschließen.

Bildergalerie Galerie Smartphones Android-Elite im Speed-Test Immer schneller, immer besser: Gigahertz-Prozessoren, ob nun mit einem oder zwei Kernen, versprechen flotte Performance und flotten Zugriff ins World…

