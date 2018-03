© Archiv Die audiophilen CDs des Monats

Die audiophilen CDs im Juli kommen von Anne Bisson mit "Tales From The Treetops" und Meshell Ndegeocello mit "Comet, Come To Me".

Die frankokanadische Sängerin Anne Bisson präsentiert mit "Tales From The Treetops" ihr zweites Album. Die Mischung aus Jazz, Pop und Chanson wurde in einem hörbar großen Studio aufgenommen.

Meshell Ndegeocello wechselt auch auf ihrem elften Album "Comet, Come To Me" zwischen Stilen und Klangfarben. Reggae, HipHop, Funk, Flamenco - auf dieser Platte ist alles zu hören und fügt sich in ein stimmiges Gesamtbild ein.

