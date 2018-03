Die besten DECT-Telefone im Überblick

© Hersteller Schnurlose Telefone aller Klassen

Man hat sich auch in Zeiten von virtuellen Communitys noch viel zu sagen. Oft mobil übers Handy, manchmal übers Internet via Skype und Co, aber auch immer noch von den heimischen vier Wänden aus. Hier telefoniert es sich einfach am entspanntesten - ob auf dem Sofa, im Bett oder während des Kartoffelschälens.

Festnetztest: 8 Provider im Härtetest

Die preisliche Bandbreite der DECT-Telefone ist dabei recht groß. Günstige Modelle finden sich schon für unter 50 Euro - Anrufbeantworter inklusive. Ausgefeilte Funktionalität ist hier nur bedingt zu finden. Die trifft man eher in der Mittelklasse, die sich in Preisregionen bis 80 Euro bewegt. Darüber wird das Telefonieren dank schickem Design und hochwertiger Materialien zum optischen und haptischen Erlebnis. Für ältere Menschen gibt es darüber hinaus eine Reihe an Telefonen, die es besonders leicht machen, in Kontakt zu bleiben. Wie stellen die besten Schnurlostelefone aller Preisklassen vor:

Bildergalerie Galerie Gesprächsgrundlage Schnurlose Telefone aller Klassen Kommunikation ist das zentrale Element des Zusammenlebens, das Telefon eines der Werkzeuge dazu. connect empfiehlt schnurlose Telefone aller Klassen…

