Die besten iPad-Apps

Seit dem 11. März verkauft Apple das iPad 2 in den USA und das wohl sehr erfolgreich. Nach einer Schätzung gingen bis zu 500.000 der Tablets am ersten Wochenende über die Ladentheke. Vor einem knappen Jahr, als das erste iPad herauskam, hatte Apple 300.000 der Geräte losgeschlagen.

15 Millionen Geräte will Apple vom ersten iPad mittlerweile verkauft haben. Die Amerikaner dominieren damit einen Markt, den sie praktisch selbst geschaffen haben. Der Vorsprung, dem die Konkurrenz hinterher hechelt, besteht nicht nur darin, dass mit dem iPad 2 bereits die zweite Gerätegeneration verfügbar ist. Und auch nicht allein darin, dass mit iOS 4.3 auch schon wieder eine neue Software-Version bereit steht, die auch Besitzer des alten iPads auf ihr Tablet aufspielen können.

iPad: App-Angebot als Erfolgsgarant

Es ist vor allem auch das Angebot an Zusatz-Applikationen, also an Apps, die wie beim iPhone über Apples App-Store schnell und einfach auf dem iPad installiert werden können. 65.000 für das iPad optimierte Apps sollen sich im App Store finden. Das verriet Steve Jobs bei der Präsentation des iPad 2 am 2. März. Ein vergleichbares Angebot wird keiner der potentiellen Konkurrenten so schnell aufbauen können.

Wir stellen Ihnen im Folgenden unsere Favoriten vor, die sich mit dem alten wie auch mit dem neuen iPad nutzen lassen.

