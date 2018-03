Die Feinheiten des neuen Uni-Q

Die elfte Generation des Uni-Q-Koax unterscheidet sich überraschend deutlich von den Vorgängern, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht erkennbar ist. Der Schwenk zu einem noch audiophileren Klangcharakter mit nur schwach wirksamen Filtern belastet die Schwingsysteme stärker.Die Chassis müssen mehr als zuvor in Bereiche vordringen, für die sie kaum gerüstet sind.

© Archiv Der sternförmige Waveguide sitzt vor der Membran des Hochtöners. Er dient als Schutz und verbessert die Kopplung.

Zum einen wurden daher größere Schwingsysteme benötigt, die hohe Verstärkerleistungen besser verkraften. Zum anderen galt es, das Übertragungsverhalten auch über die jeweiligen Einsatzbereiche hinaus zu verbessern.

Die Dämpfungskammer hinter dem Hochtöner senkt die Eigenresonanz und gestattet so den Einsatz eines flachen Filters. Spezielle Aufmerksamkeit galt dem Rundstrahlverhalten, insbesondere im Übergang zwischen den beiden Chassis. Mit Feinarbeit an den Membranen und Sicken optimierte KEF dieses Rundstrahlverhalten. Auch die sternförmige Schallführung am Hochtöner und die gezackte Sicke leisten wichtige Beiträge.

