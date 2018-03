Die spannendsten Neuerscheinungen im August

© Hersteller/Archiv

Der Start in den August wird uns mit herrlichem Wetter versüßt. Doch der Sommermonat hat noch reichlich mehr zu bieten. Denn auch an den neuen Alben im August gibt es absolut nichts auszusetzen. Im Gegenteil: Da kommen einige sehr erfreuliche Neuerscheinungen von großen, bekannten Namen auf uns zu.

Den Anfang machen Travis. Die Schotten legen mit "Where You Stand" ihr siebtes Studioalbum vor, in dem sie es einmal mehr schaffen, gesetzten Britpop mit herzerweichenden Melodien zu bereichern. Die sicher in Kürze verkündete Tour sollte niemand verpassen!

Ein weiteres Album, das man im August ein Muss nennen darf, ist das etwas sperrig benannte "Right Thoughts, Right Words, Right Action" von Franz Ferdinand. Die ebenfalls aus Schottland stammende Band veröffentlicht am 23. August ihren fünften Langspieler. Auch hier gilt: Unbedingt live anschauen! Am 15.8. spielt der Vierer beim Frequency Festival, am 16.8. in Hockenheim beim Rock'n'Heim.

Weitere Neuerscheinungen im August kommen von den White Lies, Helge Schneider, Thees Uhlmann, Belle and Sebastian, Marek Hemmann, Iwrestledabearonce, Yellowcard, The Rides und Avenged Sevenfold. Klicken Sie sich jetzt in unsere Bildergalerie!

