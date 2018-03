Die spannendsten Neuerscheinungen im Juli

Auch in der Musikwelt gibt es so etwas wie ein Sommerloch: Im Juli gibt es daher verhältnismäßig wenig neue Alben. Doch das, was kommt, hat es in sich!

Da wären z. B. die Pet Shop Boys, die mit "Electric" ihr 13. Album vorlegen. Dessen Vorgänger "Elysium" ist gerade mal zehn Monate alt. An kreativem Output fehlt es den beiden Briten derzeit also keineswegs. Auf der neuen Scheibe soll neben einem Springsteen-Cover auch der Rapper Example als Gastmusiker dabei sein. Die Pet Shop Boys selbst beschreiben "Electric" als "banging", was wohl am ehesten mit "wummernd" oder "ballernd" übersetzt werden kann. Wir sind gespannt.

Wer sich nicht nur an den ganz Großen orientiert, sondern auch ein Herz und vor allem Ohr für Newcomer hat, hört bei "Just one day" von Mighty Oaks rein. Die in Berlin beheimatete Band spielt wundervollen Folkpop und ist derzeit mit den Kings of Leon als Vorband unterwegs. Dort zeigte sich das Publikum völlig zu Recht begeistert von der Musik der Herren.

Pet Shop Boys "Electric"

Und dann wirft noch ein ganz Großer eine neue Platte auf die Ladentische und in die Download-Stores: Jay-Z meldet sich mit "Magna Carta Holy Grail" zurück. Und auch Freunde elektronischer Musik kommen im Juli auf ihre Kosten: Am 5.7. erscheint "Nightcolors" von Gregor Tresher.

Weitere Neuerscheinungen im Juli z. B. von Fiddler's Green, Robin Thicke, Miss Li, The Cult und Abby finden Sie in unserer Galerie.

