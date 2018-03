Die spannendsten Neuerscheinungen im Juni

© Hersteller/Archiv

Manchmal kommt man an Sprichwörtern nicht vorbei. Heute ist es mal wieder so weit. Denn wie anders sollte man die Rückkehr von Black Sabbath kommentieren als mit "Totgesagte leben länger"? Sänger Ozzy Osbourne, einer der Urväter des Heavy Metal, Fledermausbeißer, Drogenopfer, Godfather of Metal, Prince of Darkness und schräges Idol, traute sich noch einmal mit seiner Band ins Studio. Dafür engagierte die Band um den 64-Jährigen den Starproduzenten Rick Rubin, der von Slayer über System Of A Down bis hin zu Metallica schon alles produziert hat, was im Metal-Bereich einen Namen hat. Welche Durchschlagskraft "13", die neue Scheibe von Black Sabbath, haben wird, bleibt abzuwarten.

Doch auch aus deutschen Landen gibt es Neues: Die Beatsteaks veröffentlichen ein sattes Paket in Form von zwei DVDs und einer Live-CD, die zusätzlich zwei neue Songs sowie neu eingespielte bekannte Stücke enthält. Insgesamt liefert das Paket über fünf Stunden Material.

Weitere spannende Neuerscheinungen im Juni kommen von den Editors, Liam Gallaghers Beady Eye, Status Quo und KT Tunstall. Alle neuen Platten sehen Sie in unserer Galerie.

