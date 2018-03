Drei neue Netbooks im Test

© Archiv HP Compaq 732EG

Der eine hat sich schon vor längerer Zeit ein Asus gekauft, der andere vor Kurzem ein Samsung. Und eine weitere Kollegin würde übers Wochenende gerne ein HP ausprobieren, weil sie für künftige Kurztrips auf der Suche nach einer DSL-Alternative ist. Kurzum, auch in der connect-Redaktion nimmt die Zahl der Netbook-Käufer stetig zu.

Marktübersicht: Das sind die neuen Ultrabooks

Kein Wunder, schließlich sind die Mini- Rechner - besonders in den von den Netzbetreibern angebotenen HSPA-Versionen - prima geeignet, um auch unterwegs den Kontakt zum Internet zu halten. Sie sind kleiner und leichter als ausgewachsene Notebooks und halten auch länger abseits der Steckdose durch als ihre häufig etwas kurzatmigen Kollegen.

Newcomer von HP, Lenovo und LG

Gute Gründe also, die Neuankömmlinge unter die Lupe zu nehmen. Nachdem wir in der vergangenen Ausgabe 07/2009 schon den aktuellen Modellen von Acer, Asus, Dell, Samsung und Sony auf den Zahn gefühlt haben, sind nun, wie versprochen, die Kandidaten von HP, Lenovo und LG an der Reihe, die für den letzten Test zu spät in der Redaktion eintrafen.

Ob sich das Warten auf die neuen Modelle gelohnt hat, verrät der Test.

