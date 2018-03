Drei Röhren-CD-Spieler im Test

© Hersteller / Archiv Drei CD-Spieler mit Röhren-Ausgangsstufe

Drei Röhren-CD-Spieler

AVM Evolution CD 5.2 (4000 Euro)

Ayon CD 07s (2450 Euro)

Vincent CD S7 DAC (2000 Euro)

Anzeige

Das hätten sich anno 1982 die CD-Systemerfinder Philips und Sony sicher nicht träumen lassen. Drei Jahrzehnte später meint eine wachsende Zahl von HiFi-Enthusiasten: "Wenn schon CD, dann bitte mit Röhren." Angesichts nahezu perfekter Messwerte heutiger Halbleiterschaltungen mag das zunächst anachronistisch erscheinen. Andererseits ist es im Audio-Bereich nicht ungewöhnlich, dass Technologien mit nach aktuellen Maßstäben ungünstigeren messtechnischen Eigenschaften dennoch bevorzugt werden - aus klanglichen Gründen eben.

Diese Haltung eint HiFi-Fans und Profis. Nicht wenige Toningenieure sind der Auffassung, Musikproduktionen gleich welcher Art sollten mindestens eine analoge Stufe, beispielsweise eine Bandmaschine durchlaufen, um wirklich gut zu klingen. So betrachtet, sind die drei hier vorgestellten CD-Spieler mit Röhren-Ausgang geradezu ideal. Sie spielen nämlich nicht nur Silberlinge ab, sondern bieten gleich mehrere Digitaleingänge, weshalb man sie sogar als externe D/A-Wandler nutzen kann.

Bildergalerie Galerie Bilder: CD-Player mit Röhren-Ausgangsstufe Der AVM CD 5.2 geht eigene Schaltungswege, um die klanglichen Vorteile der Röhre in die Halbleiterwelt zu bringen.

Und nicht nur das: Alle drei Geräte besitzen eine integrierte Lautstärkeregelung, so dass sie Endstufen oder Aktivmonitore direkt ansteuern können. Und weil die Kleinsignalkabel in solchen Fällen manchmal einige Meter lang ausfallen, bringen die drei auch noch besonders störunempfindliche symmetrische XLR-Ausgänge mit.

Kaufberatung: Stereo-Kombis im Test

CD-Spieler enthalten von Haus aus viele elektronische Baugruppen, die sich nur mit Halbleitern wirtschaftlich realisieren lassen - beispielsweise die D/A-Wandler. Drum gilt auch für dieses Trio nicht durchgängig das bei Vollröhren-Komponenten gern zitierte Konzept "Kein Sand im Signalweg" - vielmehr stützen sich alle Testkandidaten auf Halbleiter und setzen die glimmenden Glaskolben im Wesentlichen als analoge Ausgangsstufe nach der D/A-Wandlung ein. Erstaunlich ist jedoch, wie unterschiedlich die drei Player das Thema Röhren-Ausgangsstufe interpretieren.

Die Röhren-CD-Player im Test

Der AVM CD 5.2 (zum Test) setzt seine beiden 12AX7-Doppeltrioden ein, um einer Operationsverstärker-Schaltung die entsprechende klangprägende Kennlinie einzuimpfen - im Grunde seines Wesens ist er ein Silizium-Scheibendreher mit Röhrenkennlinie.

Der Ayon CD 07s (zum Test) wünscht sich als Top-Lader einen Stellplatz ganz oben im Rack. Den hat er auch verdient: Seine gefällige Formgebung, verbunden mit hochkarätiger Verarbeitung, macht ihn zu einem echten Schmuckstück, das weitaus kostspieliger erscheint, als es mit seinem Kurs von 2450 Euro tatsächlich ist.

Richtig "vintage" wird es dann mit dem Vincent CD S7 DAC (zum Test). Nicht nur, dass ein extrem passgenau verabeitetes, panzerstabiles Stahlblechkleid den neun Kilogramm schweren Boliden umgibt - auch weckt das robuste Laufwerk Erinnerungen an Antriebe aus den goldenen HiFi-Tagen von Sony.

Röhren-CD-Player: Hörtest

Bei CD-Wiedergabe wurde es den Testern mit dem Vincent so richtig warm ums Herz. Mit vollmundiger, saft- und kraftvoller Intonation sowie einem kernigen Antritt transportierte der Player jede Menge Röhren-Flair in den Hörraum. Verführerisch auch sein durchsichtiger Mitteltonbereich, der Gesangsstimmen anheimelnd rüberbrachte. Der zum Vergleich herangezogene Creek Destiny 2 (61 Punkte) agierte da etwas kühler, punktete aber mit minimal mehr Randschärfe und Detailpräzision.

Von ganz anderer Seite zeigte sich der Ayon CD 07s, war er doch keineswegs darauf aus, spektakulären Röhrensound zu produzieren - von den ersten Takten an faszinierte er durch seine im wahrsten Sinne elegante Vorstellung. Der Ayon vereinte Spielfreude, Sauberkeit und Neutralität in unwiderstehlich-charmanter Mischung - ein Traum. Per USB klang's zwar ein wenig kantiger, aber die neuen Geräte kommen ohnehin mit 192-Kilohertz-USB-Controller.

Kaufberatung: Blu-ray-Komplett-Anlagen im Test

Noch einen Tick direkter, temperamentvoller und dynamisch zwingender gab sich der AVM CD 5.2. Sogar das stereoplay-Highlight Ayre CX 7e agierte etwas zurückhaltender, konterte dafür aber mit mehr Gelassenheit in der Interpretation. Von den drei Testgeräten entsprach der AVM definitiv am wenigsten dem Klischee des Röhrenklangs. Er trat aber auch nicht als Vertreter der überanalytischen Halbleiter-Zunft auf.

Äußerst spannend verlief der Vergleich zwischen den unterschiedlichen Samplefrequenzen und den Filtertypen. Bei CD-Kost bevorzugte die Jury klar 44,1 Kilohertz mit dem "sharp"-Filter, was deutlich mehr Energie ins Spiel brachte als die "smooth"-Variante. Diese jedoch empfahl sich als die bessere Alternative im 192-Kilohertz-Upsampling-Betrieb.

Fazit

Wie der Test zeigt, stellen Röhren-CD-Spieler tatsächlich eine klangliche Alternative zu ihren Halbleiter-Pendants dar - eine, die nicht mal mehr kostet. Erfreulich, dass sich die Röhrlinge auch in messtechnischer Hinsicht gut schlagen. Dank der digitalen Vorstufen-Funktion lassen sich mit ihnen recht minimalistische Anlagenkonzepte verwirklichen, die in Sachen USB nun auch allmählich mit gängigen DACs aufschließen können.

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest Zwei Player-Verstärker-Kombis im Test Sie sind nicht groß und auf dem Papier auch nicht besonders stark. Wenn es aber darum geht, den Kurven der Musik zu folgen, fährt den kompakten Kombis…

Vergleichstest Exposure vs. Rotel: Zwei Stereo-Kombis im Test Heute herrschen die Extreme. Den einen genügt ein iPod-Dock, für die anderen muss es gleich ein Multi-Room-Netzwerk sein. Können sich da klassische… Stereo-Kombi Yamaha CD S 3000 & Yamaha A S 3000 im Test Auf opulente und ebenso trendsetzende wie zeitlose Verstärker- und Digital-Elektronik von Yamaha haben die Fans schon lange gewartet. Nun hat das…

Jubiläum Cayin präsentiert limitierte Jubiläumsmodelle Die Röhrenspezialisten von Cayin bringen zum 20-jährigen Jubiläum den Röhren-Vollverstärker Cayin A-88T MK2 und den CD-Spieler Cayin CS-24CD als… CES 2014 Neue Referenz-Vor- und -Endstufe von Naim Naim Audio stellt auf der CES 2014 in Las Vegas seine neue Referenz-Vor-Endstufenkombination vor. Die Kombi besteht aus der Vorstufe NAC 1 und zwei…