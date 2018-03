Drei Standlautsprecher im Test

© Hersteller / Archiv Standboxen im Vergleichstest

Standboxen im Test

Anzeige

Gerade in kleineren Räumen können Standboxen nur schwer ihre Qualitäten ausspielen. Ein tiefer Bassreflex ist zwar eine feine Sache, pumpt aber genau dort zusätzliche Energie in den Raum, wo die meisten Raummoden angeregt werden. Das führt schnell zu unangenehmen Dröhneffekten. Aber viele Musikhörer wollen Boxen gar nicht stundenlang herumschieben, bis es irgendwann mal gut klingt. Im Gegenteil: Laut und breitbandig soll es tönen, aber ohne zu nerven!

Vor allem in kleinen Räumen ist ein harmonisches Abstrahlverhalten von Mittel- und Hochtöner bereits bei geringer Distanz wichtig, sonst entstehen unerwünscht starke Winkelabhängigkeiten. Manchmal nützt es, so lange mit der Winkelung der Boxen zu spielen, bis es passt. Oft bleibt aber das Problem bestehen, da im Gegensatz zum Tiefmittel- ein Hochtöner im Präsenzbereich (1 - 4 kHz) seitlich weit mehr Energie abgibt. Das kann gerade bei wandnaher Aufstellung sehr hart klingen.

Kaufberatung: Vier Standboxen ab 440 Euro

Eine Lösung kann eine stärkere Schallbündelung im unteren Einsatzbereich des Hochtöners sein. Die Hersteller arbeiten hier immer öfter mit akustischen Schallführungen wie Waveguides, was sich in den Hörtests auch als überlegen herausstellte.

Bildergalerie Galerie Bilder: Standboxen im Vergleich Canton GLE 476, Paarpreis: 720 Euro

Sinn und Zweck von Waveguides

Ein Waveguide führt zu einem akustischen Schalldruckanstieg im unteren Einsatzbereich des Hochtöners. Das entlastet die elektrische Weiche und reduziert den Klirr. Durch die vorgebaute Schallführung wird die Kalotte außerdem nach hinten versetzt und näher an einen mechanischen Schallentstehungsort mit dem Mitteltöner positioniert. Geht die Frequenzweiche darauf ein, reduziert dies die Winkelabhängigkeit der vertikalen Abhörposition. Idealerweise bündelt die Kalotte im Übernahmebereich dann genau gleich stark wie der Mitteltöner, was zusätzlich das horizontale Abstrahlverhalten harmonisiert. Im Endeffekt wird die Box dadurch flexibler in der Aufstellung.

© Hersteller / Archiv Prinzipieller Unterschied bei der horinzontalen Abstrahlung mit und ohne Waveguide im Übernahmebereich

Die Beste Box für einen kleinen Raum

Nicht alle Hörer haben riesige Säle, um dort ihre Boxen optimal aufzustellen. Das deutsche Durchschnitts-Wohnzimmer misst kaum mehr als 20 Quadratmeter - die Lautsprecher spielen daher fast zwangsweise in die Raumecken. Wie reagieren nun die einzelnen Boxen auf eine solche Aufstellung? Der RaumRechenService gibt Aufschluss. Wir haben einen Raum von 4,5 m x 4 m und einer Deckenhöhe von 2,4 Metern angenommen. In einem solchen Raum zeigen die beiden basskräftigeren Vertreter von Canton und Quadral eine deutliche (und sehr störende) Spitze bei 63 Hertz. Die auf kleinere Räume abgestimmte Teufel läuft hier deutlich ausgewogener.

Hörtest

Auf dem 2010er-Album "Volcanic" sind die isländischen Funk-Fusionisten von Mezzoforte keineswegs halblaut, wie der italienische Bandname es andeutet. Den knarzigen E-Bass-Groove formuliert die Canton schnell und detailreich, jedoch minimal weich, während die abgedämpfte Miles-Davis-Trompete schön offen klingt. Die Quadral bringt den Boogie auf den Punkt und knurrt richtig im Basskeller, vermag aber bei hohen Pegeln die Trompete nicht mehr homogen einzubinden. Die Teufel holt noch mehr Feinauflösung aus der Aufnahme und zeigt, wie natürlich Trompete und Bass klingen können. Hinzu kommt eine raumgreifende und locker-dynamische Gangart, die jeden Gedanken an die Stop-Taste vergessen macht.

Fazit

Aufdrehen und abdrehen! Klare konstruktive Entscheidungen und die Reduktion aufs Wesentliche bringen großen Klang in kleine Räume.

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest Fünf High-End-Boxen mit Transmissionline im Test Es bahnt sich eine Renaissance der Transmissionline an: Namhafte Hersteller bauen sie (wieder) in ihre High-End-Boxen ein. Ist das Prinzip des langen…

Vergleichstest Dali Epicon 8 vs. Tannoy Definition DC10A DALI und Tannoy zählen zu den besonders innovativen Firmen auf dem Gebiet der Magnetantriebe. Wir zeigen im Boxen-Test, welche Ansätze die Firmen… Vergleichstest Fünf Standboxen um 1.400 Euro im Test Standlautsprecher um 1.400 Euro dürften besonders für HiFi-Ein- oder Aufsteiger interessant sein. Die fünf Boxen im Test besitzen ganz…

Top 5 der Redaktion Die besten Standboxen bis 1.500 Euro Im hart umkämpften Markt der Standboxen bis 1.500 Euro kann leicht der Überblick verloren gehen. Wir stellen Ihnen von der Redaktion ausdrücklich… Top 5 der Redaktion Die besten Standboxen bis 3.000 Euro Für weniger als 3.000 Euro bekommt man Standboxen, die enormen, kultivierten Klanggenuss bieten. An den hier vorgestellten Favoriten der Redaktion…