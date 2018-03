Emirates App im Test

© Hersteller Klassischer Aufbau: Die iOS-App hat die grundlegenden Funktionen an Bord (links). App oder Link? Die Windows Phone App führt direkt zur mobilen Website der Emirates (rechts).

Die Testteilnehmer gaben zu Protokoll, dass die App der aufstrebenden Emirates-Airline nicht ausgereift gewirkt habe. Als der Artikel verfasst wurde, war die deutschsprachige Android-Version im Google Play Store sogar nicht einmal mehr auffindbar. Und die Windows-Variante? Die führt direkt zur mobilen Webseite. Der deutschsprachige Emirates-Internetauftritt erwähnte denn auch nur die iOS-Anwendungen für iPhone, iPad und die Apple Watch. Die Smartphone-Variante hatte einiges zu bieten wie beispielsweise die Registrierung über ein übersichtliches Formular. Flüge waren schnell abrufbar. Und die Menüführung wurde durchaus als gelungen empfunden.

Ebenfalls positiv: Bei der Buchung gefiel die Matrixdarstellung der Suchergebnisse, die bei Bedarf auch den Tag vor oder nach dem Wunschdatum enthalten. Zu jedem Flug werden die Tarifoptionen samt Bonusmeilen in Dropdown-Menüs dargestellt. Der Flugstatus war in der Übersichtsliste aufgeführt, aber auf den gestrigen, den heutigen und den folgenden Tag eingegrenzt. Die Check-in-Funktion haben die Testteilnehmer dagegen gar nicht oder nur schwer gefunden.

Emirates-Fluggäste ohne iPhone können nur auf der normalen oder der mobilen Emirates-Webseite Flüge online buchen und einchecken etc. Das geht am Computer am besten. Via Webbrowser ist übrigens auch die Reservierung eines Mietwagens oder Hotelzimmers möglich.

Pro Matrix-Darstellung der in Frage kommenden Flüge

Matrix-Darstellung der in Frage kommenden Flüge mobile Registrierung

mobile Registrierung einfache Flugsuche Contra Android-Variante unfertig bzw. nicht verfügbar

Android-Variante unfertig bzw. nicht verfügbar geringe Erfolgsquote

geringe Erfolgsquote mäßige Performance

mäßige Performance Windows-Phone-App verlinkt zur mobilen Webseite Fazit Die Fluglinie selbst ist im Aufwind – ihr mobiles Angebot kann da bislang nicht mithalten.

