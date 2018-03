Musik auf Vinyl

Empfehlenswerte LP-Neuerscheinungen des Jahres 2011 - Teil 2

von Lothar Brandt , Bernhard Rietschel

Die Flut an neu veröffentlichten Vinyls reißt nicht ab. In den allermeisten Fällen sind die LP-Veröffentlichungen aus Pop, Jazz und Klassik echte Qualitätsprodukte in Sachen Musik und Herstellungsqualität. Im zweiten Teil zeigt AUDIO weitere 57 wichtige Neu- und Wiederveröffentlichungen der Jahre 2010-2011 aus Jazz, Rock, Pop und Klassik.