Pro modernes, aufgeräumtes Design

modernes, aufgeräumtes Design einfache Bedienung Contra wenig Sortier- und Filterfunktionen

wenig Sortier- und Filterfunktionen Hoteleingabe im Suchfeld nicht möglich​ Fazit connect Urteil: gut (41 von 50 Punkten)

Als einer der größten Anbieter auf dem Reisemarkt offeriert Expedia nicht nur Hotels in der ganzen Welt, sondern auch Flüge, Mietwagen sowie Aktivitäten bzw. Ausflüge in der Umgebung. Auf dem Startbildschirm der App findet man dazu vier Kategorien, die per Fingertipp auswählbar sind. Darunter werden aktuelle Hotelangebote für den Tag angezeigt, was praktisch sein kann, wenn man spontan verreist ist.

Für die Hotelsuche steht ein Suchfeld zur Verfügung, in das man das Reiseziel eingeben kann, im zweiten Schritt wird das Datum sowie die Anzahl der Reisenden abgefragt. Leider ist die Suche nach einem bestimmten Hotel an dieser Stelle nicht möglich, diese Funktion steht erst in den Filteroptionen zur Verfügung.



Alle freien Hotels werden mit Preis und Standort in einer Landkarte gezeigt. Die App nutzt dazu Google Maps. Zur besseren Ansicht kann die Karte vergrößert werden. In der Ergebnisliste finden sich an erster Stelle meist gesponserte Angebote, die jedoch entsprechend gekennzeichnet sind, alle anderen Hotels werden danach gelistet. Nach welchen Kriterien dies erfolgt, bleibt allerdings unklar. Auch bei den Sortier- und Filterfunktionen muss sich der Nutzer auf wenige Kriterien beschränken: Man kann nach Hotelname suchen, nach Preis, Bewertung sowie Stadtteil. Aspekte wie beispielsweise Ausstattung oder Verpflegung werden nicht berücksichtigt.​​



Immerhin stehen zum gewählten Hotel eine Beschreibung, Bilder sowie Bewertungen zur Verfügung. Alle Zimmer lassen sich mit Preis und Konditionen anzeigen. Die eigentliche Zimmerbuchung ist direkt in der App möglich und funktioniert auch als Gast ohne Anmeldung. Eine Kreditkarte sollte man aber dennoch bereithalten.



