Exposure vs. Rotel: Zwei Stereo-Kombis im Test

Stereo-Kombis im Test

Alle Hersteller stürzen sich auf Streamer. Wirklich alle? Nein, es gibt sie noch, die Standhaften, die sich wie Rotel der Schaffung neuer CD-Player verschrieben haben oder wie Exposure bewährte weiterentwickeln. "CD ist ein kleiner Markt, aber für uns groß genug, nachdem die anderen sich auf Streamer stürzen", kommentiert Thomas Kaczmarek vom deutschen Vertrieb. Doch nicht nur das Festhalten an alten Traditionen macht die Geräte der britischen Außenseiter aus Sussex begehrter den je. An anderer Stelle war es gerade das Abschneiden alter Zöpfe, das Exposure voran brachte. Der obligatorische Knall aus den Lautsprechern beim Einschalten ist längst passe und der Verzicht auf schwarze Frontplatten mit grellgelber Beschriftung war hierzulande ebenfalls hilfreich auf dem Weg zu mehr Akzeptanz.

An Detaillösungen oder Designänderungen bestand für Rotel offenbar keinerlei Handlungsbedarf. Dennoch ging der gegenwärtige technische Trend nicht spurlos an der Rotel-Kombi vorbei. Die Entwickler pflanzten dem Verstärker einen HD-Wandler von Wolfson sowie einen USB-Eingang für PCs ein. Damit kann der Besitzer seinen Amp zur Außenbord- Soundkarte umfunktionieren. Über einen zweiten USB-Eingang hält der RA- 1570 Kontakt zu iPod und Co., sofern die Buchse nicht für den Bluetooth-Adapter zum drahtlosen Audio-Streaming vom Smartphone verwendet wird.

Auch bei den CD-Playern steht Exposure mit einer klassischen Schublade dem futuristischen Schlitzlaufwerk von Rotel gegenüber. Können beide Paare dennoch gleichermaßen entzücken?

Fazit

So unterschiedlich die beiden Stereo-Kombis von Exposure und Rotel auch sein mögen, unterm Strich überzeugen beide sowohl durch tollen Klang als auch durch schlüssige Gesamtkonzepte. Wer allerdings auf iPod und Musik vom PC steht, der sollte ganz eindeutig Rotel ins Auge fassen.

