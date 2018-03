Fazit und Lexikon

Das eine spart 200 Gramm beim Gewicht, das nächste liegt bei der Ausdauer um die eine oder andere Stunde vorn und das dritte ist besonders stylish. Dazu kommt bei manchem Netbook eine USB-Schnittstelle weniger oder ein nur über Adapter zugänglicher VGA- oder Ethernet-Port.

Doch bei SD-Card, WLAN und selbst bei Bluetooth sind sich alle einig: Das gehört zum modernen Netbook dazu. Und ein HSPA-fähiges Mobilfunk-Interface ist beim Netzbetreiber ohnehin selbstverständlich.

Also kann bei der Auswahl aufs individuelle Detail geachtet werden: Blindschreiber schauen auf die Tastatur, Freiluftfanatiker aufs helle, entspiegelte Display. So findet jeder das für ihn passende Netbook.

Netbook-Lexikon

Candela pro Quadratmeter: Die Leuchtdichte oder umgangssprachlich Helligkeit von Flächen wird in der zusammengesetzten Einheit Candela pro Quadratmeter, abgekürzt cd/m², angegeben.

Embedded UMTS: Von Embedded UMTS spricht man, wenn Notebooks oder Netbooks ein UMTS-Modem bereits eingebaut haben; die Antenne steckt dann meist oben im Displayrahmen.

HSPA: Die allgemeine Abkürzung für High Speed Packet Access. Mit dieser UMTS-Erweiterung werden sowohl beim Herunterladen von Daten (HSDPA für Download) als auch beim Hochladen (HSUPA für Upload) deutlich gesteigerte Datenraten möglich. Üblich sind in Deutschland zurzeit bis zu 7,2 Mbit/s im Down- und 1,45 Mbit/s im Upload. Diese Bandbreite müssen sich allerdings alle in einer Mobilfunkzelle eingebuchten Nutzer teilen.

Pixel: Die einzelnen Bildpunkte eines (Netbook-)Displays nennt man Pixel. Jedes dieser Pixel setzt sich wiederum aus einem roten, einem grünen und einem blauen Subpixel zusammen.

SD-Card: Auf der Flash-Technik basierende Speicherkarten, die in High-Capacity-Ausführung Kapazitäten von bis zu 32 Gigabyte bieten. In sogenannten Flash-Speichern wird die Information in Form von Ladung dauerhaft gespeichert, ohne dass zum Datenerhalt Energie nötig ist.

