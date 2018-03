Der Marktführer Deutsche Telekom strebt beim Breitbandausbau die Führung an und liefert viel Leistung zum moderaten Preis.

Die Telekom wird nicht müde zu beteuern, dass sie den Netzausbau konsequent vorantreibe. Dass das keine leeren Worthülsen sind, zeigen die Zahlen: Auch im Vorjahr legte der TK-Konzern bei der Anzahl schneller Internetanschlüsse erneut zu und hält bislang mit über 12,5 Millionen die meisten Breitbandkunden. Dabei wollen es die Bonner nicht belassen: Bis Ende 2016 plant Europas größter TK-Anbieter, seine VDSL-Zugänge auf bis zu 24 Millionen nahezu zu verdoppeln.

Innovationstreiber mit viel Leistung

Dazu drückt die Telekom aufs Gaspedal und kann mit dem Kupfer-Datenturbo Vectoring rund 4,6 Millionen Haushalte mit bis zu 100 Mbit/s versorgen. Auch beim Upload mit bis zu 40 Mbit/s weist der Großkonzern seine Mitstreiter in die Schranken: Selbst Kabelbetreiber gewähren für das Hochladen von Bildern, Filmen und Daten bislang maximal 12 Mbit/s. Auch sonst setzt die Telekom auf Leistung: Selbst die kleinen und mittleren Magenta-Zuhause-Bundles S und M enthalten Sprach-, Surf- und WLAN-Flats für die Telekom-Hotspots. Das IPTV-Angebot Entertain mit über 170 Sendern, davon 100 in HD-Qualität, ist ebenfalls erfolgreich. Mit dem Magenta-Eins-Portfolio, das Mobilfunk, Festnetz und TV in einem Vertrag bündelt, trifft die Telekom den Nerv der Kunden und zählt seit dem Start vor anderthalb Jahren über zwei Millionen Nutzer.

